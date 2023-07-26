أستاذ تمويل: روسيا تحاول التواجد بقوة فى القارة الأفريقية

تحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن القمة الروسية الأفريقية الثانية، قائلا: "الوقت حالي مهم للجانبين، والأمر أكبر من زيادة حجم التبادل التجاري كما تخطت فكرة أن تتواجد روسيا بشكل أكثر قوة في المنطقة الأفريقية".



وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن التحديات التي تواجه روسيا على وجه التحديد والحرب الاقتصادية الدائرة ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي يوضح أن روسيا لها مطامع ومطامح أكبر داخل القارة الأفريقية.



تنحي الدولار جانبا



وأوضح هشام إبراهيم أن المطامع والمطامح تأتى فى إطار عدة محاور أولها هو عقد مزيد من الاتفاقيات ما بين روسيا وعدد من الدول الأفريقية للتعامل بالعملات المحلية، وتنحى الدولار جانبا مما يعد مزيد من الضغط الروسي على أمريكا، ومحاولة إبعاد أمريكا عن القارة الأفريقية.