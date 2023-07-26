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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأمير أباظة يعلن مشاركته بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

صدى البلد

أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دعمه ومساندته لمهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولي والمقرر له 21 الي 27 سبتمبر 2023، موعدا، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي.

 

وتوقع  أباظة، أن تشهد الدورة الأولي لمهرجان الغردقة لسينما الشباب مفاجآت منفردة وبخاصة في حفل الإفتتاح، مرجعا السبب إلي اتصاله الدائم برئيس المهرجان الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، وخاصة بعد حضوره توقيع عقد البروتوكول بين مهرجان الغردقة لسينما الشباب والمهرجان اللبناني للسينما والتليفزيون برعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج نقيب السينمائين مسعد فودة.

 

ولفت الأمير أباظة إلي أن هذه هي الروح الإيجابية، هي التي  يجب أن تسود بين الزملاء لأن الهدف دائما واحد ويخدم السينما المصرية.

من جانبه أكد الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، أن حفل الافتتاح، سيكون مبهرا في كل شيء، لافتا إلي حرصه علي   إكتشاف أماكن جديدة خارجية وجمالية داخل مصر لتنشيط السياحة ونجاح المهرجان، وهو ما يعطي بريقا فعالا، مشيرا إلي أن دخول الفنانين المشاركين في حفل الإفتتاح سيكون مختلفا عن أي مشاركة في مهرجان آخر.


وأوضح رئيس الدورة الأولي للمهرجان، مشاركة 347 فيلم سينمائى من كل أنحاء العالم خلال فعاليات الدورة الأولي، 77 فيلم روائى لمسابقة الافلام الروائية الطويلة، 182 فيلم لمسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، 88 فيلم لمسابقة أفلام الطلبة، مشيرا إلي أن 
جميع الأفلام لم تعرض ولم تشارك فى أى مهرجان بمصر،  ومن إنتاج عامى 2022 - 2023.


عن المهرجان


ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو.

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام.

تقام دورته الأولي في الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة.

ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.

الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط رئيس مهرجان الإسكندرية مهرجان الغردقة لسينما الشباب

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