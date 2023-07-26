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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكاش مايوه مثير.. اسماء جلال تثير الجدل بجمالها

صدى البلد

شاركت الفنانة اسماء جلال  متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.


 

وظهرت اسماء جلال  في الصور بإطلالة جريئة و مثيرةصيفية  متبعة أبرز صيحات صيف وربيع 2023 وهو كاش  المصنوع من الكورشيه باللون البينك.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الخفيف و قامت بترك شعرها.


 

أثار ظهور الفنان أمير المصرى والفنانة أسماء جلال، في مكان واحد، حالة من الجدل الواسع الأيام القليلة الماضية،وهو الأمر الذى دفع الكثير من محبيهما إلى الحديث عن علاقة ارتباط عاطفى تجمعهما. 
 

وأضاف أمير المصرى: “رواد السوشيال ميديا فى كثير من الأحيان يحبون اكتشاف بعض الأمور ولكنها غيرصحيحة،ولست الأول أو الأخير الذى يتعرض لمثل هذه الشائعات”. 

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الفنانة أسماء جلال سماء جلال اسماء جلال

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