نائبة تطالب بتنفيذ قرارات هدم وترميم العقارات القديمة ومنع التوسعات الداخلية

وصفت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان تصريحات المهندس حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية التى أشار فيها الى أن عقار حدائق القبة الذي سقط مكون من دور أرضي وأربع طوابق، ونظام الدور الأرضي مقام على أعمدة، والطوابق العليا على أعمدة حاملة والمنظومة الانشائية لا تسمح بإجراء توسعات داخلية في هذه العقارات وأن مالك الطابق الأول أجرى تعديلات في الدور الأرضي، على الحمام والمطبخ، ما أدى إلى انهيار العقار، إذ أزال جدارًا، من أجل عمل مطبخ على النظام الأمريكي (أمريكان) أدى لانهيار العقار مباشرة بالخطيرة .



وتساءلت " الجزار " فى سؤال قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قائلة : كيف تسمح الأجهزة الحكومية المستولية عن العقارات باجراء مثل هذه التغييرات الخطيرة داخل الوحدات السكنية دون الحصول على تصاريح بتغيير الوحدات السكنية ؟ وهل حى حدائق القبة كان على علم بما تم داخل الدور الأراضى بهذا العقار المنكوب ؟.



وأكدت النائبة سميرة الجزار أن نائب محافظ للمنطقة الشمالية كشف عن واقعة اخرى خطيرة اتمثل فى أن هذا العقار أنشأ من قبل عام 1980، وذلك وفقًا لشهادات الناجين، وهذه الحقبة لم يكن بها تراخيص في العقارات، والعقار صدر له قرار ترميم عام 1992، والقرارات في المحافظة تتدرج من ترميم وتدعيم ثم هدم جزئي ثم كلي كتصنيف أخير في مستوى الخطورة الداهمة وأن صاحب العقار المنهار حرر ضده محضراً مخالفة عام 1996 لعدم تنفيذ قرار الترميم، وأن السبب الرئيسي لانهيار العقار أن شخصاً قام بتوسيع حجرتين على بعضهما داخلياً لجهل، ما أدى لانهيار العقار، وكان من المفترض أنه قبل ذلك أن يحصل على ترخيص من الوحدة المحلية في المنطقة، وعمل ذلك في خلسة في مساء ذلك اليوم مطالبة بتشكيل لجان فنية وهندسية من داخل مختلف الأحياء على مستوى الجمهورية لتفيذ قرارات الهدم والترميم بالعقارات ولكشف مثل هذه الأعمال الخطيرة التى تتسبب فى حصد عدد من ارواح الأبرياء من المواطنين



وقالت النائبة سميرة الجزار إن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية إلى أن الجهات المعنية لم تتلق أية بلاغات أو إخطارات من ساكني العقار بقيام ساكن الدور الأرضي بأعمال توسعة تتطلب من المواطنين داخل مختلف العقارات الإسراع فى ابلاغ الجهات المختصة عندما يتم اجراء مثل هذه الأعمال الخطيرة داخل عقاراتهم حفاظاً على أرواحهم.



وكان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية المهندس حسام الدين فوزى قد اشار الى أن العقار المنهار عبارة عن دور أرضي وأول فارغين من السكان، والدور الثاني تقطنه أسرة مكونة من خمسة أفراد غادروا المنزل قبل السقوط، والطابق الثالث يقطنه سبعة أفراد، والرابع سبعة أفراد أيضًا.



وكشف عن نجاة شخص واحد، من بين 14 شخصًا كانوا متواجدين داخل العقار وقت الانهيار، مؤكدًا وفاة 13 شخصا نتيجة الانهيار، قائلاً: «الضحايا 6 سيدات، و7 أطفال أعمارهم من عامين حتى 12 عاماً».

وأوضح تم توفير شقق للناجين مؤجرة مؤقتًا لمدة شهر حتى يتم الانتهاء من عملية الترميم في العقارات الأربعة المتضررة بجوار العقار المنهار عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيرًا إلى صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفي، و25 لأسرة المصاب.