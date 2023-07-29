أخبار التوك شو| طلب عاجل من إعلامي شهير للحكومة.. الأرصاد تزف بشرى حول موعد انتهاء الموجة الحارة.. محمد رياض يكشف تفاصيل دوره في مسلسل الناقور

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

محمد رياض يكشف تفاصيل دوره في مسلسل الناقور.. فيديو

أكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان المصري للمسرح القومي أن روايات يوسف السباعي كانت ملهمة له في مشواره الفني، منوها أن يوسف السباعي كان يكتب كتابة أقرب للكتابة الصحفية.



إطلاق اسم عادل إمام على مهرجان المسرح القومي.. هل يحضره الزعيم؟.. تفاصيل

قال الفنان محمد رياض، أن تكليفه رئيسا لمهرجان المسرح القومي مسئولية كبيرة، معقبا:" مش بنام".



أسامة ربيع: 60% من دخل صندوق قناة السويس موجه للموازنة العامة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن صندوق قناة السويس يمتلك حاليا 100 مليار جنيه، يتم دخول 60% منهم لموازنة الدولة.



أسرار تكشف لأول مرة.. موظفة تويتر المطرودة تتحدث عن شخصية إيلون ماسك

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن موظفة طُردت من "تويتر" على يد إيلون ماسك، مالك شركة تويتر الحالي، والتي كشفت عن العديد من الأسرار الخاصة بشخصية الملياردير الأشهر في العالم في الفترة الحالية.



5 تحاليل أساسية تحدد أسباب تورم القدمين للوقاية من داء الفيل.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن روشتة علاجية لتجنب تورم القدمين وطرق الوقاية منها، والأسباب الرئيسية التي تؤدي للإصابة به.



تعيين سفيرتين مصريتين بـ الاتحاد من أجل المتوسط

قالت انا درنكاليكيا مسؤول قطاع المرأة بالاتحاد من أجل المتوسط، ‏أصدرنا عدد من المبادرات على مدار السنوات الماضية وننظم ذلك مع شركائنا، وأطلقنا عام 2021 بالتعاون مع منظمة اليونيدو التابعة للأمم المتحدة المعنية بتطوير الصناعة منصة تساعد الأعمال الناشئة، ولدينا سفيرتين مصريتين في هذه المنصة.



طلب عاجل من إعلامي شهير للحكومة

طالب الإعلامي مصطفى بكري، الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية.



الأرصاد الجوية تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد ولو بشكل طفيف وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.



أحمد كريمة: الإيمان بالكتب السماوية جزء من عقيدة المسلم

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الشخص المخبول الأرعن، الذي يقوم بحرق أوراق المصحف، هو يريد الشوشرة فقط.



أخيراً.. الأرصاد تزف بشرى حول موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

كشف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن الموجة شديدة الحرارة والتي تضرب البلاد منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن اليوم الجمعة آخر أيام هذه الموجة.