طلب عاجل من إعلامي شهير للحكومة

طالب الإعلامي مصطفى بكري، الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف بكرى خلال برنامج “حقائق واسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المجتمع.

عرقلة التنمية

وأكد بكرى أنّ تداعيات الأزمة الاقتصادية كبيرة وجاءت في ظروف صعبة، ظروف يعاد فيها بناء الوطن بعد انهيار البنية التحتية.

وأوضح بكرى أن هناك من يستغل الأزمات لعرقلة التنمية والاستثمارات رغم الإجراءات التي اتخُذت، معقبا:"الناس تعبانة وبتكح تراب وعايزة اللى يطبطب عليها".