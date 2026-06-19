قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من التهدئة الإقليمية إلى الاستثمار.. وزارة الإعلام تستعرض نتائج مشاركة الرئيس السيسي بقمة السبع
خبير سياسي: نتنياهو ورط الولايات المتحدة في حسابات خاطئة تجاه إيران
اعتقال متشددين خلال مواجهات مع الشرطة في القدس بعد إغلاق طرق وإشعال حرائق
حفاظًا على اللاعبين.. منتخب مصر يعدّل برنامج السفر قبل مواجهة إيران في كأس العالم 2026
إطلاق نار وطعن في تايمز سكوير يثيران استنفاراً أمنياً في نيويورك
هند الضاوي: خطاب هاكابي يتجاوز الدبلوماسية ويكرّس الرؤية الإسرائيلية في المنطقة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة
البابا تواضروس يوجه رسالة دعم وتشجيع لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات
ثابت عند 6150 جنيهًا.. سعر الذهب صباح اليوم
دعاء أول جمعة في العام الهجري الجديدة 1448.. 6 كلمات تغير حياتك
وول ستريت جورنال: البنتاجون تطلب 80 مليار دولار إضافية لتغطية تكاليف الحرب مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: خطاب هاكابي يتجاوز الدبلوماسية ويكرّس الرؤية الإسرائيلية في المنطقة

هند الضاوي
هند الضاوي
محمد البدوي

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن تصريحات مايك هاكابي، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، تعكس تبنيًا واضحًا للسردية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن مواقفه منذ توليه منصبه اتسمت بإثارة الجدل والابتعاد عن نمط الخطاب الدبلوماسي التقليدي.

المدرسة الدبلوماسية المعتادة

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديمها البرنامج عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هاكابي لا ينتمي إلى المدرسة الدبلوماسية المعتادة، بل يحمل خلفية دينية تؤثر بشكل كبير على تصريحاته ومواقفه السياسية، لافتة إلى تصريحاته السابقة التي قال فيها إن "من يقاتل إسرائيل سيقاتله الرب، ومن يتخلى عن إسرائيل يتخلى عنه الرب"، وهو ما اعتبرته خطابًا يستند إلى منطلقات دينية أكثر من كونه موقفًا دبلوماسيًا.

 المستويات السياسية والتاريخية والدينية

وأضافت أن السفير الأمريكي أثار موجة جديدة من الانتقادات خلال الحرب على قطاع غزة ولبنان، بعدما تحدث عن أن مناطق واسعة من الشرق الأوسط تمثل "حقًا لإسرائيل"، مستندًا إلى تفسيرات دينية مرتبطة بما يعرف بـ"وعد الرب لإبراهيم"، وهي رؤية أثارت جدلًا واسعًا على المستويات السياسية والتاريخية والدينية.

وأشارت الضاوي إلى أن هذا النوع من التصريحات يطرح علامات استفهام حول مدى توافقه مع طبيعة الدور الدبلوماسي، الذي يفترض أن يقوم على خفض التوترات وفتح مساحات للحوار، خاصة عندما تصدر عن مسؤول يمثل الولايات المتحدة في منطقة تعاني من أزمات وصراعات متشابكة.

 العلاقات بين واشنطن وتل أبيب

وشددت على أن رد هاكابي على تصريحات صادرة عن الرئيس الأمريكي أثار بدوره تساؤلات حول حدود دوره كسفير، بعدما بدا في بعض المواقف متبنيًا للرؤية الإسرائيلية، في وقت شهدت فيه العلاقات بين واشنطن وتل أبيب تباينات معلنة بشأن عدد من القضايا الإقليمية.

غزة غزة ولبنان قطاع غزة سفير الولايات المتحد إسرائيل واشنطن هند الضاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

الدواجن

من 50 جنيها | استمرار انخفاض أسعار الدواجن.. اعرف وصلت كام

الجنيه الذهب

نزل 1200 جنيه في الصاغة.. الجنيه الذهب يسجل 49 ألف جنيه مساء اليوم

خط يورط طالب في قضية مخدرات.. ازاى تتأكد من عدم وجود خط محمول باسمك دون علمك؟

خط محمول يورط طالب في قضية مخدرات.. ازاى تتأكد من عدم وجود شريحة باسمك دون علمك؟

منظومة التموين

ماذا سيحدث لرغيف الخبز المدعم؟.. تفاصيل منظومة التموين الجديدة ونصيب الفرد

خسارة جديدة للذهب مع نهاية الأسبوع

هبوط عالمي ومحلي.. الذهب يسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وعيار 21 عند 6090 جنيهاً

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

سعر الذهب

5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

ترشيحاتنا

كأس العالم

ارتفاع غير مسبوق في حالات الطرد بالمونديال

المكسيك

المكسيك أول المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس العالم بالفوز على كوريا الجنوبية

المكسيك وكوريا الجنوبيه

تعادل سلبي بين المكسيك وكوريا الجنوبية في الشوط الأول

بالصور

سبب غير متوقع لألم الكعب عند الاستيقاظ من النوم.. احترس من تجاهله

لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟

بإطلالة صيفية ناعمة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بأناقتها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

الوقت الأمثل لتناولها.. مشروبات عشبية تقلل التهابات الجسم وتدعم صحة القلب

أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها

فيديو

بسمة وهبة

مشادة وخروج مفاجئ .. موقف غريب على الهواء بين بسمة وهبة والمعلق أحمد الطيب

خلافات أسرية

4 جـــ.رائم في ٦ شهور.. نساء أنهى أزواجهن حياتهن في المنوفية

ترامب

لست سعيدا.. تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب في عيد ميلاده الـ80

ليلى عبداللطيف

هل يتحقق الحلم؟ .. توقع مثير لـ ليلى عبد اللطيف عن منتخب مصر في مونديال ٢٠٢٦

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد