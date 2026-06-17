إسرائيل تنشئ 40 قاعدة عسكرية داخل قطاع غزة على نمط أفغانستان والعراق

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمل بناء نحو 40 قاعدة عسكرية في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، في خطوة وصفت بأنها تحول لافت في طبيعة الانتشار الميداني داخل القطاع.

وبحسب التقرير، فإن هذه القواعد أنشئت وفق نموذج مشابه للقواعد العسكرية الأمريكية في كل من أفغانستان والعراق، بما يعكس توجهاً نحو تثبيت وجود عسكري طويل الأمد داخل مناطق مختلفة من القطاع.

وأضافت الصحيفة أن هذه المواقع ستستخدم كنقاط انطلاق للعمليات العسكرية المتواصلة في ما تبقى من مناطق القطاع، مع ربطها بمنظومات رصد متقدمة وأنظمة إسناد نيران متبادلة، بكلفة تقدر بملايين الشواقل لكل موقع.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير، أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات البحث وتدمير الأنفاق، إلى جانب تعزيز السياج الحدودي وإقامة نقاط مراقبة حديثة، مشيراً إلى أن العبوات الناسفة والألغام تعد من أبرز التحديات الميدانية التي تواجه قوات الاحتلال أمام المقاومة الفلسطينية.