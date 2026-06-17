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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة

معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة
معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة
أ ش أ

استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم “الأربعاء”، دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول بالمعبر، إنه يجرى إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة، تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة، موضحة أن فريقا من الهلال الأحمر المصري، استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع حقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري على معبر رفح من الجانب المصري، لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، والتي شملت الدعم النفسي للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، وتوفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

في السياق ذاته، تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى و المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف على القادمين وفرز الحالات، ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.

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