إطلاق نار وطعن في تايمز سكوير يثيران استنفاراً أمنياً في نيويورك

شهدت منطقة تايمز سكوير في مدينة نيويورك حالة من الاستنفار الأمني عقب وقوع حادثي طعن وإطلاق نار خلال مشاجرة اندلعت بين مجموعة من الأشخاص في قلب المدينة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن شرطة نيويورك، أن الحادث بدأ بمشاجرة وقعت في شارع برودواي بين شارعي ويست 44 وويست 45، ما أسفر عن إصابة شاب يبلغ من العمر 26 عاماً بطعنة في الرقبة.

وبعد لحظات من حادث الطعن، أطلق فتى يبلغ من العمر 17 عاماً النار باتجاه المجموعة ذاتها، قبل أن تتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض عليه في موقع الحادث.

وأكدت السلطات عدم تسجيل أي إصابات ناجمة عن الأعيرة النارية، فيما نُقل المصاب بالطعن إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمستقرة ومن المتوقع تعافيه.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ما إذا كانت هناك صلة مباشرة بين حادثة الطعن وإطلاق النار، مشيرة إلى أن عشرات الدوريات الأمنية انتشرت في المنطقة وفرضت طوقاً أمنياً حول موقع الحادث.

كما باشر محققون جنائيون جمع الأدلة وفحص مركبة كانت موجودة بالقرب من مكان الواقعة، فيما تواصل السلطات استجواب شهود ومشتبه بصلتهم بالأحداث.

ودعت شرطة نيويورك المواطنين إلى تجنب المنطقة مؤقتاً بسبب الإغلاقات المرورية والاضطرابات التي طالت بعض وسائل النقل العام نتيجة الإجراءات الأمنية المكثفة.