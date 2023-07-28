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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد رياض يكشف تفاصيل دوره في مسلسل الناقور.. فيديو

الفنان محمد رياض
الفنان محمد رياض

أكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان المصري للمسرح القومي أن روايات يوسف السباعي كانت ملهمة له في مشواره الفني، منوها أن يوسف السباعي كان يكتب كتابة أقرب للكتابة الصحفية.

وأضاف محمد رياض خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان،  أن شخصية التمثيل الصعيدي تستمر معه في حياته المنزلية.

 مسلسل الناقور

وتابع الفنان محمد رياض: أقوم حاليا بتصوير مسلسل الناقور، لكنه متوقف حاليا بسبب أعمال المهرجان المصري للمسرح، وسيتم عرضه قبيل ماراثون رمضان، من إنتاج مصري خالص، يقوم على أساس فكرة الجريمة والعقاب والحساب، وسيكون بلغة اجتماعية سهلة، من إخراج عادل الأعصر (أوف سيزون).

ولفت محمد رياض إلى تقديمه فيلما جديدا سيعرض في مسرح الهناجر من إنتاج ابنه عمر محمد رياض وإخراج علي الشربيني.

واستكمل محمد رياض: الفنان أناني جدا ودائما الأب يتمنى أن يكون ابنه أفضل منه لكن في مجال التمثيل الفنان لا يعد بذلك، متابعا: أشعر بالفرح لبدء عمر محمد رياض حياته الفنية.

الفنان محمد رياض إنتاج مصر شيرين سليمان صدى البلد عادل الاعصر

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