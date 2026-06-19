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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعادل سلبي بين المكسيك وكوريا الجنوبية في الشوط الأول

المكسيك وكوريا الجنوبيه
المكسيك وكوريا الجنوبيه
رباب الهواري

انتهى الشوط الأول من مواجهة المنتخب المكسيكي ونظيره الكوري الجنوبي بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب جوادالاخارا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة أداءً متوازنًا بين المنتخبين، حيث تبادل الطرفان الاستحواذ على الكرة ومحاولات الوصول إلى المرمى، إلا أن التنظيم الدفاعي حال دون هز الشباك، لينتهي النصف الأول من اللقاء دون أهداف.

محاولات متبادلة دون ترجمة إلى أهداف

فرض المنتخب المكسيكي ضغطًا هجوميًا في بعض فترات الشوط الأول، مستفيدًا من تحركات مهاجميه على الأطراف وفي العمق، بينما اعتمد منتخب كوريا الجنوبية على الهجمات المرتدة السريعة، التي شكلت بعض الخطورة، لكنها لم تنجح في اختراق الدفاع أو استغلال الفرص المتاحة.

كما تألق حارسا المرمى في التعامل مع الكرات القليلة التي وصلت إلى منطقة الجزاء، ليحافظ كل منهما على نظافة شباكه حتى صافرة نهاية الشوط الأول.

تشكيل المنتخب المكسيكي

بدأ المنتخب المكسيكي اللقاء بتشكيل ضم راؤول رانجيل في حراسة المرمى، وأمامه كل من خيسوس جاياردو، وخوان فاسكيز، وإدسون ألفاريز، وخورخي سانشيز في خط الدفاع. وفي الوسط شارك براين جوتيريز، وإريك ليرا، ولويس رومو، بينما قاد الهجوم كل من خوليان كينيونيس، وراؤول خيمينيز، وروبرتو ألفاردو.

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية

في المقابل، دفع منتخب كوريا الجنوبية بكيم سيونج جيو في حراسة المرمى، وأمامه هان بيوم لي، وكيم مين جاي، وجي هيوك لي في الدفاع، بينما ضم خط الوسط يونج وو سيول، وهوانج إن بيوم، وسيونج هو بايك، وكيم مون هوان، وتولى قيادة الهجوم الثلاثي كانج إن لي، وسون هيونج مين، وجاي سونج لي.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني إثارة أكبر، في ظل سعي المنتخبين لخطف هدف يمنحهما ثلاث نقاط ثمينة في سباق التأهل إلى الدور التالي من البطولة

المكسيك كوريا الجنوبية كأس العالم اخبار الرياضة

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