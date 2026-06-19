قطر تنضم إلى قائمة الهزائم العربية الثقيلة في كأس العالم

دخل المنتخب القطري سجل أكبر الهزائم العربية في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما تعرض لخسارة قاسية أمام منتخب كندا بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وتعد هذه النتيجة واحدة من أثقل الهزائم التي تعرض لها منتخب عربي في تاريخ البطولة، لتضع قطر في المركز الثاني بالقائمة التاريخية.

السعودية تحتفظ بالرقم القياسي

لا تزال الهزيمة التاريخية التي تعرض لها المنتخب السعودي أمام ألمانيا بنتيجة ثمانية أهداف دون رد في بطولة كأس العالم 2002 هي الأكبر على الإطلاق بين المنتخبات العربية المشاركة في المونديال. وجاءت تلك المباراة ضمن منافسات دور المجموعات، وظلت حتى اليوم أكبر خسارة عربية في تاريخ البطولة منذ أول مشاركة عربية عبر منتخب مصر عام 1934.

ترتيب أكبر الهزائم العربية

احتلت خسارة قطر أمام كندا بستة أهداف المركز الثاني، بينما جاءت هزيمة المنتخب السعودي أمام روسيا بخمسة أهداف دون مقابل في افتتاح بطولة كأس العالم 2018 في المركز الثالث.

وفي المركز الرابع تساوت خسارة المنتخب التونسي أمام السويد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد في النسخة الحالية من البطولة، مع خسارة منتخب الإمارات أمام ألمانيا الغربية بالنتيجة نفسها في بطولة كأس العالم 1990.

أما المركزان السادس والسابع فكانا من نصيب المنتخب السعودي، بعد خسارته أمام فرنسا برباعية نظيفة في مونديال 1998، ثم أمام أوكرانيا بالنتيجة ذاتها في بطولة كأس العالم 2006.

وجاءت خسارة المنتخب التونسي أمام بلجيكا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في بطولة كأس العالم 2018 في المركز الثامن، لتستكمل قائمة النتائج الثقيلة التي تعرضت لها المنتخبات العربية عبر تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، في سجل يعكس صعوبة المنافسة أمام كبار المنتخبات العالمي