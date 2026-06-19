صبري فواز يثير الجدل بتعليق ساخر على أسماء لاعبي قطر وكندا في كأس العالم

أثار الفنان المصري صبري فواز تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه على أسماء بعض لاعبي منتخبي قطر وكندا خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس العالم.

ونشر فواز تعليقا ساخرا قارن فيه بين أسماء عدد من اللاعبين في المنتخبين، حيث كتب: "إدميلسون جونيور - بيدرو ميجيل.. لاعبين في منتخب قطر"، مضيفًا: "إسماعيل كوني - علي أحمد.. لاعبين في منتخب كندا".

وجاء تعليق صبري فواز في إشارة إلى المفارقة التي لاحظها بين أسماء اللاعبين.

ودخل المنتخب القطري سجل أكبر الهزائم العربية في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما تعرض لخسارة قاسية أمام منتخب كندا بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.



وتعد هذه النتيجة واحدة من أثقل الهزائم التي تعرض لها منتخب عربي في تاريخ البطولة، لتضع قطر في المركز الثاني بالقائمة التاريخية.

السعودية تحتفظ بالرقم القياسي

لا تزال الهزيمة التاريخية التي تعرض لها المنتخب السعودي أمام ألمانيا بنتيجة ثمانية أهداف دون رد في بطولة كأس العالم 2002 هي الأكبر على الإطلاق بين المنتخبات العربية المشاركة في المونديال. وجاءت تلك المباراة ضمن منافسات دور المجموعات، وظلت حتى اليوم أكبر خسارة عربية في تاريخ البطولة منذ أول مشاركة عربية عبر منتخب مصر عام 1934.