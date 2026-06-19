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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب قطر بعد سداسية كندا: حكم المباراة ظلمنا.. وتلقينا ضربة مبكرة

كندا وقطر
كندا وقطر
رباب الهواري

علق المدير الفني لمنتخب قطر، الإسباني جولين لوبيتيجي، على الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه أمام منتخب كندا بنتيجة ستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وأكد لوبيتيجي أن المنتخب القطري اصطدم بمنافس قوي، مشيرًا إلى أن استقبال هدف مبكر ثم هدف ثانٍ خلال الشوط الأول غيّر مجريات اللقاء بالكامل، ومنح المنتخب الكندي أفضلية واضحة منذ البداية.

البطاقة الحمراء قلبت موازين المباراة

وأوضح مدرب قطر أن نقطة التحول الأبرز جاءت بعد حالة الطرد التي تعرض لها أحد لاعبي فريقه، مؤكدًا أن اللعب بعشرة لاعبين أمام منتخب بحجم كندا جعل المهمة أكثر صعوبة.

وأضاف أن المنتخب القطري نجح قبل الطرد في الوصول إلى مرمى منافسه في أكثر من مناسبة، إلا أن النقص العددي أثر على أداء الفريق بالكامل، وساهم في اتساع الفارق في النتيجة خلال بقية أحداث المباراة.

اعتراض على قرار الحكم

وأبدى لوبيتيجي عدم اقتناعه بقرار الحكم، مؤكدًا أن البطاقة الحمراء لم تكن مستحقة من وجهة نظره، موضحًا أن اللعبة لم تمثل فرصة واضحة للتسجيل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مثل هذه القرارات جزء من كرة القدم، وأن فريقه مطالب بتجاوزها سريعًا.

التركيز على المواجهة المقبلة

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن تركيزه أصبح منصبًا على المباراة القادمة، مشيرًا إلى ضرورة استعادة اللاعبين لجاهزيتهم البدنية والذهنية من أجل الظهور بصورة أفضل.

وأضاف أن الفارق بين المنتخبين كان واضحًا خلال اللقاء، وأن هذه المباراة كانت أصعب من المواجهة السابقة، لكنه شدد على أن منتخب قطر لم يصل إلى كأس العالم بالصدفة، بل استحق المشاركة بجدارة، مؤكدًا أن الفريق سيواصل القتال حتى اللحظة الأخيرة من أجل تحقيق أفضل النتائج في البطولة

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