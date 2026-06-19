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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بطاقات حمراء للاعبين العرب.. عاصم ماديبو يدخل تاريخ كأس العالم

كندا وقطر
كندا وقطر
رباب الهواري

دخل عاصم ماديبو، لاعب منتخب قطر، قائمة اللاعبين العرب الذين تعرضوا للطرد في تاريخ بطولة كأس العالم، بعدما أشهر حكم مباراة قطر وكندا البطاقة الحمراء في وجهه خلال مواجهة المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة حدثًا استثنائيًا بالنسبة للمنتخب القطري، بعدما أكمل اللقاء بتسعة لاعبين عقب تعرض اثنين من عناصره للطرد. وكانت البداية مع همام الأمين الذي غادر الملعب بالبطاقة الحمراء في الشوط الأول، بينما كانت كندا متقدمة بهدفين دون رد، قبل أن يتلقى عاصم ماديبو البطاقة الحمراء في الشوط الثاني بعد تسجيل المنتخب الكندي هدفه الثالث، ليزداد موقف العنابي صعوبة حتى نهاية اللقاء.

ويعد العراقي باسل كوركيس أول لاعب عربي يتعرض للطرد في تاريخ نهائيات كأس العالم، وذلك خلال مواجهة العراق أمام بلجيكا في بطولة عام 1986. وبعده بأربع سنوات، حصل الإماراتي خليل غانم على بطاقة حمراء خلال لقاء منتخب بلاده أمام يوغوسلافيا في مونديال 1990.

وفي بطولة كأس العالم 1998، تعرض المدافع السعودي الراحل محمد الخليوي للطرد خلال المباراة الشهيرة أمام فرنسا، والتي شهدت أيضًا طرد النجم الفرنسي زين الدين زيدان في واحدة من أبرز مباريات تلك النسخة.

كما شهدت بطولة كأس العالم 2006 طرد المهاجم التونسي زياد الجزيري في مواجهة أوكرانيا، بينما سجل المنتخب الجزائري حالتي طرد في مونديال 2010، الأولى لعبد القادر غزال أمام سلوفينيا، والثانية لعنتر يحيى خلال مواجهة الولايات المتحدة.

وفي النسخة الماضية من كأس العالم 2022، تعرض المغربي وليد شديرة للطرد في مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال ضمن الدور ربع النهائي، رغم نجاح “أسود الأطلس” في الحفاظ على تقدمهم والتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية.

وبانضمام عاصم ماديبو إلى هذه القائمة، يرتفع عدد اللاعبين العرب الذين تعرضوا للطرد في تاريخ بطولات كأس العالم إلى تسعة لاعبين، في سجل يعكس بعضًا من أكثر اللحظات صعوبة التي عاشتها المنتخبات العربية في أكبر محفل كروي عالمي

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