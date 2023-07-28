أسامة ربيع: 60% من دخل صندوق قناة السويس موجه للموازنة العامة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن صندوق قناة السويس يمتلك حاليا 100 مليار جنيه، يتم دخول 60% منهم لموازنة الدولة.

أوضح ربيع خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق، الباقي من الصندوق يدخل في التشغيل بالقناة، منوها أن الهيئة لديها صلاحيات تدشين مشروعات وطنية متعددة.

خدمة الحجز المسبق

ولفت رئيس قناة السويس إلى أن قناة السويس قدمت خدمة الحجز المسبق في التحول الرقمي على موقع الهيئة، مشيدا بالجهد المبذول من قبل مرشدين وعمال وقاطرات في الهيئة، موجها المواطنين بضرورة الاطمئنان على القناة ومستقبلها.



وبشأن واقعة إيفر جيفن، نوه الفريق أسامة ربيع أنه كان متوقع أن تستمر أزمة الجنوح 6 شهور، متسائلا: من أين تصرف مرتبات العمال في هذه الفترة؟، مشددا على أن الصندوق سيكون له قانون وتم مناقشته من قبل مجلس النواب.