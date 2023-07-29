مش هيأكلني ولا يشربني.. نهلة الخطيب: مفيش حب من غير فلوس

نصحت الإعلامية و الممثلة نهلة الخطيب، السيدات بعدم تقديم مشاعر للرجل بدون الأخذ أولا عطاء مادي، قائلة: "العطاء المادي هيعطي السيدات طاقة لتقديم عطاء معنوي من قلبها"، موضحة أن الرجل عليه أن يلبي احتياجات المرأة بناء على قدرته.

وأضافت نهلة الخطيب، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، " الراجل بالنسبالي أنه يجبلي كل اللي أنا عايزاه و يسعدني"، لافتة: "مفيش حاجة اسمها حب من غير فلوس.. الحب لا هيأكلني ولا يشربني".

لازم يبقى معاكى فلوس و متلجأيش لأحد

وأشارت نهلة الخطيب، إلى أن هذه نصيحتها الخاصة بعد مرورها بـ 5 تجارب زوجية فاشلة، خاصة لأن تجربتها الأولى كانت بعمر الـ 18 سنة، مؤكدة أنها أدركت أن المال شئ هام جدا، معلقة: " لازم يبقى معاكي فلوس و متحتاجيش لأحد".

\وأوضحت، أن من وجهة نظرها أن الزوجة لا يمكن أن تطلب من زوجها المال، بل الزوج عليه إعطاءه لها من تلقاء نفسه و بدون طلب منها، منوهة إلى أن الرجل يجب أن يكون معطاء و ألا يبخل على زوجته بشئ