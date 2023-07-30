نقطة شرطة لوقف الانتهاكات.. مطالب إدارة مستشفى الأزهر بعد الاعتداء على أطباء دمياط

أكد الدكتور عادل دياب، مدير مستشفيات طب الأزهر بدمياط، أن المستشفى تعمل على طوارئ الحوادث طوال أيام الأسبوع، وبجوار المستشفى الطريق الدولي الساحلي، والذي يمتد من العريش إلى الإسكندرية وتستقبل المستشفى بدورها كل الحوادث من هذا الطريق.

وأضاف عادل دياب، لـ صدى البلد، أن مستشفى الأزهر بدمياط ، بها 500 سرير عناية مركزة ، منوها أن هذا الكم من الأسرة مكتمل عن آخره وكامل العدد، علاوة على ذلك تستقبل المستشفى حالات من كل محافظات الدلتا.

وذكر عادل دياب، أن المستشفى تستقبل يوميا في الاستقبال والطوارئ ، حوالي 700 حالة يوميا من الحوادث، موجها رسالة، بأن يكون هناك نوع من التقدير والاحترام لكل الجهد المبذول من الأطباء.

وطالب مدير مستشفيات الأزهر بدمياط ، بأن يتم عمل نقطة شرطة داخل المستشفى ، لاحتواء مثل هذه الحوادث والاعتداء على الأطباء.

وتضرر عدد من أطباء مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة من اعتداء أهالي مريض عليهم بالضرب داخل المستشفى.

وعن واقعة الاعتداء على أطباء الأزهر بدمياط ، أكد عادل دياب ، أن ما تم هو اعتداء على المال العام واتلافه، واعتداء على أطباء أثناء ممارسة عملهم، ولذلك قامت إدارة المستشفى ، بتحرير محضر باسم المنشأة بتهمة الاعتداء على الأطباء واتلاف محتويات المستشفى وفي انتظار تحقيقات في الحادث.



