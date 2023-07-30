وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد جديد إلى ميناء الإسكندرية.. صور

أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل عن استقبال ميناء الإسكندرية دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة وابتك الأمريكية تضم 20 جرار سكة حديد جديد ليصبح عدد الجرارات الجديدة التي وصلت حتى الآن 150 جرار جديد من الشركة والتي تم التعاقد معها أولاً على 110 جرار جديد تم وصولهم وإدخالهم الخدمة ثم التعاقد معها على 100 جرار أخرى وصل منها حتى الآن 40 جرار جديد ، وتقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإنشاء ورشةجديدة بمنطقة مهمشة لصيانة هذه النوعية من الجرارات مجهزة بأحدث الأجهزة لإجراء الصيانة والعمرات للجرارت الحديثة وذلك فى إطار توطين صناعة النقل فى مصر ونقل الخبرة والتكنولوجيا للعناصر البشرية المصرية.

يأتي هذا في اطار خطة وزارة النقل لتدعيم قوة الجر بهيئة السكك الحديدية الى 260 جرار جديد تشكل قوة دعم هائلة لمنظومة السكة الحديد وستساهم في إنتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية متطلبات مستخدمي السكك الحديدية ، لتواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية على أن يتم وصول باقى الجرارات تباعاً ويتم تركيبها مع العربات الجديدة في جداول التشغيل اليومية على خطوط الهيئة المختلفة خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، كما تساهم بشكل كبير فى قطاع نقل البضائع وتقليل التكلفة وزيادة حجم المنقول علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات وتنفيذ وزارة النقل خططها المجدولة.

جدير بالذكر أن هيئة السكك الحديدية تقوم بالتفتيش على الجرارات التى يتم تصنيعها بمعرفة لجان فنية متخصص مع خضوعها للمتابعة الفنية المستمرة ، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.

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