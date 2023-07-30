احذر ..عقودبة رادعة لمضايقة النساء فى الساحل الشمالي

وضع المشرع المصري قوانين جديدة رادعة لكل من تسول له نفسه ممارسة أفعال التحرش

إلا أن هناك من يروج لوجود حالات تحرش فى أماكن تجمعات المصيفين بالساحل الشمالي و نص قانون التحرش الجديد على عقوبات التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

كما شددت العقوبة إذا حدثت واقعة التحرش الجنسي بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان الأفعال المجرمة الآتية:

1- أمور جنسية

2- إيحاءات جنسية

3- تلميحات جنسية

4- أو أمور أو إيحاءات أو تلميحات إباحية.

وسائل التحرش الجنسي المجرمة

وتناول قانون التحرش الجنسي الجديد ما يمكن تسميته بـ «وسائل التحرش الجنسي المجرمة» والتي شملت:

1- الإشارة

2- القول

3- الفعل بأي وسيلة

4- التحرش عبر وسائل الاتصالات السلكية

5- التحرش عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية

6- التحرش عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية

7- التحرش عبر أي وسيلة تقنية أخرى