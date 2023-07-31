وزير الخارجية الأمريكي يرحب بتحرك "إيكواس" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر

رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم /الإثنين/ بالإجراءات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.



وقال بلينكن -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- إن واشنطن تنضم إلى دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم وعائلته وإعادة جميع المهام المنوطة بالدولة إلى الحكومة الشرعية المنتخبة بشكل ديمقراطي.



يذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قد أعلنت أمس الأحد، في قمتها الطارئة فرض سلسلة عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر، ولم تستبعد المجموعة استخدام القوة حيال الانقلابيين الذين منحتهم مهلة أسبوع لتسليم السلطة.

