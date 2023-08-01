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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رغم العقوبات الأمريكية... هواوي الشركة الأكثر نموًا في سوق الهواتف بالصين

هواوي
هواوي

 

شهدت شركة  هواوي  الصينية أخيرًا نموا إيجابيا في مبيعات هواتفها الذكية بعد عامين من التراجع إثر العقوبات الأمريكية. تشير أحدث النتائج الخاصة بسوق الهواتف الذكية للربع الثاني من العام الحالي إلى أن مبيعات أجهزة Huawei زادت بشكل ملحوظ، في الوقت الذي انخفضت فيه مبيعات المنافسين الآخرين خلال نفس الفترة.

تكشف بيانات مركز بحوث Counterpoint Research أن  هواوي  تنمو بشكل واضح جدا في الربع الثاني من 2023 وحققت الشركة نموًا مذهلاً بنسبة 58٪ على أساس ربع سنوي مقارنة بالعام السابق عليه. يشير معدل المرتفع للغاية إلى انتعاش ملحوظ في مبيعات "هواوي: و يؤكد تغلبها على التحديات السابقة في سوق الهواتف الذكية.

هواوي 

في الربع الثاني من عام 2023 ، كانت  هواوي  Huawei و آبل Apple الأمريكية وريلمي Realme الصينية هي شركات الهواتف الذكية الوحيدة التي حققت نموًا في المبيعات على أساس سنوي بين جميع العلامات التجارية المنافسة. من ناحية أخرى ، واجهت كل من شاومي Xiaomi وهونر Honor وأوبو Oppo وفيفو Vivo انخفاضًا كبيرًا وملحوظًا في مبيعاتها خلال نفس الفترة. 

تشير بيانات أداء العلامات التجارية في سوق الهواتف النقالة إلى أداء غير مستقر في سوق الهواتف الذكية ، حيث تشهد بعض الشركات نموًا بينما شركات أخرى تواجه تحديات وتراجع واضح في المبيعات.

في الربع الثاني من عام 2023 ، احتلت Vivo المركز الأول في سوق الهواتف الذكية في الصين بحصة سوقية تبلغ 17.7٪. مدفوعة بالمبيعات الكبيرة التي حققتها مع سلسلة هواتفها الذكية Y35 وسلسلة Y8 وسلسلة S17.

بينما جاء كل من أوبو OPPO (بما في ذلك OnePlus) و آبل في المركز الثاني في الصين، حيث استحوذت كل شركة على 17.2٪ من حصة السوق خلال الربع الثاني من 2023، وهي كلها أرقام متقاربة جدا وتدل على شدة المنافسة في سوق تنافسي للغاية.

تُعزى أرقام نمو المبيعات الأخيرة لشركة Huawei في سوق الهواتف الذكية الصينية إلى مؤتمرات  الإطلاق المنتظمة للشركة مع الدعاية المكثفة والتزامها بالجدول الزمني لإطلاق المنتجات الجديدة بلا تأخير. 

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تستفيد Huawei من صورة علامتها التجارية التي تكونت عبر السنين وأصبح لها محبين وعملاء لهم ولاء لها وقنوات البيع الواسعة غير المتصلة بالإنترنت في جميع أنحاء الصين لزيادة مبيعات المنتجات للمستهلكين. من خلال الاستفادة من هذه الاستراتيجيات في البيع، تمكنت Huawei من استعادة الزخم وتحقيق نمو كبير في السوق.

على عكس نمو هواوي، شهدت مبيعات الهواتف الذكية الإجمالية في الصين انخفاضًا بنسبة 4٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023. وأظهرت أرقام المبيعات انخفاضًا مستمرًا في أبريل ومايو.

هواوي Huawei تقنية الفيديو Apple آبل شاومي OPPO vivo هونر

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