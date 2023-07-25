لتوفير وظائف.. وزير العمل ومدير المعهد القومي للاتصالات يفتتحان Hire4

افتتح كل من الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتور احمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات ملتقى هواوي الرابع Hire4 والذي يستهدف توفير فرص عمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك للخريجين والخريجات الذين تم تدريبهم وتطوير كفاءاتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يشارك في الملتقى أكثر من 70 شركة محلية وعالمية في عدد من القطاعات منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك منها، "أورنج" و"ا اتصالات من e&" و"We" و " جيزة سيستمز" و " ألكان سي أي تي" و " تليتيك" وكيان أي تي" و "مجموعة طلعت مصطفي" و "البنك الأهلي المصري" و "البنك العربي الإفريقي الدولي" وغيرهم.

وأعرب حسن شحاتة، وزير العمل عن سعادته بالمشاركة في ملتقى هواوي التوظيفي السنوي الرابع Hire، الامر الذي يؤكد حرص الدولة المصرية على التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج لتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات خاصة للشباب من خلال دعمهم ببرامج التدريب المعتمدة عالمياً لتأهيلهم للدخول لسوق العمل.

وأشار الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن قصة نجاح المعهد القومي للاتصالات مع شركة هواوي بدأت منذ 2019 في إطار تعاون الدولة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الشركة لبناء المواهب والمهارات من الشباب لتوفير الكفاءات بشرية لخدمة سوق العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وذلك في مختلف المجالات منها شبكات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

وأضاف انه خلال هذه الفترة قام المعهد بتدريب واعتماد ١٠٠٠ مدرب والذين بدورهم قاموا بتدريب 35 ألف متدرب على مستوى الجمهورية وحصل منهم 10 آلاف على شهادات من هواوي العالمية، وزاد عدد أكاديميات هواوي بالفروع التابعة للمعهد لتصل إلى 80 أكاديمية في محافظات مصر المختلفة.

يأتي هذا الملتقى ضمن جهود الشركة العالمية التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات؛ وبحضور أكثر من 3500 من الشباب ذوي الكفاءات من خريجي منظومة هواوي لبناء القدرات (iTB)، كما يتضمن الملتقي فعاليات يتشارك خلالها ممثلي الشركات خبراتهم المختلفة.