محمود كهربا يفاجئ جمهوره بمنشور بشأن الزواج

مازح محمود كهربا جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام.

ونشر كهربا صورة له بالبدلة من إحدى حفلات الزفاف وعلق قائلا: متخليش كترة الأفراح والخطوبات يأثروا عليك!، خليك ثابت موسم وهيعدي.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن يوم الخميس سيكون اجتماعا للجنة الانضباط بالفيفا بشأن غرامة محمود كهربا لصالح نادي الزمالك، مشيرا إلى أن غدًا الأربعاء سيكون حاسمًا في موضوع اللاعب وفقًا لتصريحات محاميه في وقت سابق.

وقال “شبانة” في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "هناك أيضًا اجتماع للجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم للنظر في ملف محمود كهربا والعقوبة التي فرضت ضد اللاعب على خلفية أحداث مواجهة الأهلي والزمالك في الدور الأول من بطولة الدوري بعد تنازل الأهلي عن الدعوى القضائية وقد يتم إصدار عقوبة ضد اللاعب غدًا".

وأضاف: "علي العباسي محامي كهربا كان يريد التسويف في القضية الخاصة بغرامة الزمالك، خصوصا في ظل احتمالات إيقاف اللاعب محليًا، لكن هناك اتجاه آخر داخل النادي الأهلي ولدى اللاعب في حال جاهزية الغرامة بالكامل يتم تسديدها وإنهاء الملف تماما، وعدم الدخول في مغامرة قد تعرض الفريق لفقدان خدمات اللاعب.