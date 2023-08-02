عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود كهربا يفاجئ جمهوره بمنشور بشأن الزواج

كهربا
كهربا

مازح محمود كهربا جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام.

ونشر كهربا صورة له بالبدلة من إحدى حفلات الزفاف وعلق قائلا: متخليش كترة الأفراح والخطوبات يأثروا عليك!، خليك ثابت موسم وهيعدي.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن يوم الخميس سيكون اجتماعا للجنة الانضباط بالفيفا بشأن غرامة محمود كهربا لصالح نادي الزمالك، مشيرا إلى أن غدًا الأربعاء سيكون حاسمًا في موضوع اللاعب وفقًا لتصريحات محاميه في وقت سابق.

وقال “شبانة” في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "هناك أيضًا اجتماع للجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم للنظر في ملف محمود كهربا والعقوبة التي فرضت ضد اللاعب على خلفية أحداث مواجهة الأهلي والزمالك في الدور الأول من بطولة الدوري بعد تنازل الأهلي عن الدعوى القضائية وقد يتم إصدار عقوبة ضد اللاعب غدًا".

وأضاف: "علي العباسي محامي كهربا كان يريد التسويف في القضية الخاصة بغرامة الزمالك، خصوصا في ظل احتمالات إيقاف اللاعب محليًا، لكن هناك اتجاه آخر داخل النادي الأهلي ولدى اللاعب في حال جاهزية الغرامة بالكامل يتم تسديدها وإنهاء الملف تماما، وعدم الدخول في مغامرة قد تعرض الفريق لفقدان خدمات اللاعب.

كهربا استبعاد محمود كهربا اللاعب محمود كهربا غرامة محمود كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

ترشيحاتنا

عدلي القيعي يكشف كواليس إنشاء شركة كرة القدم بالنادي الأهلي

السلطات الأمريكية تزيل لافتة شعار تويتر الجديد "X" .. تفاصيل

فؤاد علام يكشف لحظات إعدام سيد قطب ويؤكد كذب ادعاءات الإخوان

محمود كهربا يفاجئ جمهوره بمنشور بشأن الزواج

خلاف على مغادرة العمل..إيطاليا تنجح في حل غموض مقتل مصري وتمزيق جثمانه

إيه الهدوء دا؟.. فرح عمرو راضي يثير تساؤلات رواد المواقع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ