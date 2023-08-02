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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

صدى البلد يكشف تكلفة فرح البلوجر عمرو راضي وسر لحظات التجهيزات الأخيرة | صور

فرح عمرو راضي
فرح عمرو راضي

شهدت التجهيزات الأخيرة لفرح البلوجر عمرو راضي على هدير النحاس طابعا خاصا حيث امتازت بالهدوء والسرية والتي أقيمت داخل أروقة قصر البرنس نجيب بحي المعادي، مما أثار تساؤلات حول تكلفة الفرح والتجهيزات التي أقيمت من أجله.

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أين أقيم فرح عمرو راضي؟ 

 

اختار عمرو راضي قصر البرنس نجيب كوجهته في فرحه لإقامة حفل الزفاف به والذي شهد حضور مطربين وفنانين ولاعبي كرة قدم لتهنئة العروسين بالزفاف.

قصر البرنس نجيب

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، حكى الاستاذ جعفر العياري، مدير القصر والقائم على الاعداد لحفل عمرو راضي ، قصة قصر البرنس نجيب، حيث بناه صاحبه الامير نجيب حسن، عام ١٩٩٤ على النظام المعماري الإسلامي نظرا لحبه الشديد لمصر والحقبة الإسلامية بها.

ويقع القصر بنهاية منطقة مصر القديمة، على مشارف حي المعادي أمام نقابة المحامين، داخل جزيرة منعزلة داخل احضان نهر النيل.

ونجيب حسن هو آخر سلالة الأمراء المماليك الذي قررالاستقرار في مصر حيث يعيش الآن بها ويحرص على زيارة القصر باستمرار.

ويقضي نجيب إجازته الصيفيه هذه الأيام في لندن مع اسرته لكن سيعود خلال أيام لمصر لممارسة حياته الطبيعية بيها.

تكلفة فرح عمرو راضي على هدير النحاس

 

وقال الأستاذ جعفر، في حديثه الخاص لصدى البلد، ايجار القصر لفرح عمرو راضي ٢٠٠ الف جنيه، بيكون القصر فاضي دون تجهيزات ويخصص للعروسين أماكن إقامة ولبس قبل الفرح بيوم.

أما عن التجهيزات الأخرى من ديكورات وفرق موسيقية ومغنيين فهم خارج التكلفة، يقوم العريس بتجهيزهم بنفسه.

وأضاف جعفر، امتاز فرح البلوجرز عمرو راضي بالحضور الكبير، حيث حضر لاعبي كرة قدم وفنانيين مشهورين، كما جانبه بعض المغنيين أبرزهم محمود الليثي بغناء أطرب الحضور.

وضجت المواقع في وقت سابق بحفل خطوبة عمرو راضي على هدير النحاس التي أقاماها في شكل فرح شعبي بحضور عدد كبير من البلوجرز والمشاهير.

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