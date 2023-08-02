عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إيه الهدوء دا؟.. فرح عمرو راضي يثير تساؤلات رواد المواقع

زواج عمرو راضي
زواج عمرو راضي

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورا لكتب كتاب وبداية حفل زفاف البلوجر عمرو راضي على هدير النحاس، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل.

txt

الصور الأولى من حفل زفاف عمرو راضي وهدير النحاس

ايه الهدوء دا؟ 

 

واستنكر بعض المعلقين على صور الفرح هدوء أجواء الزفاف على عكس ما هو معروف عن البلوجر الذي يهوى جذب الأنظار بأحداث ملفتة كانت آخرها حفل خطوبته التي ضجت بها السوشيال ميديا لأيام متواصلة.

 

وظهر راضي في ساعات مبكرة اليوم وهو في بدلة بيضاء يستعد لزفافه بينما تظهر من أمام زوجته هدير النحاس في إطلالة هادئة.

 

وعلق أحد رواد موقع تويتر قائلا “ ياريت محدش يفتح موقع انستجرام الليلة فرح عمرو راضي ومش هانخلص من الصور والاخبار” 

وانتشر في الفترة الأخيرة ظاهرة انفصال المشاهير بعد فترة قصيرة من ارتباطهم مثلما أعلنت البلوجر احلام انفصالها عن زوجها، وسرقتها دلا المهندس، ملكة جمال مصر سابقا، التي انتشرت اخبار عن انفصالها عن المهندس كريم مكرم، وكان الحدث الأشهر هو انفصال حسن شاكوش عم زوجته ريم بعد أيام قليلة فقط من الزواج.

عمرو راضي البلوجر هدير النحاس مواقع التواصل فرح عمرو راضي وهدير النحاس فرح عمرو راضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

موضوعات متعلقة

محمد بن راشد: مصر الأدب والقراءة هي المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي

ترشيحاتنا

عدلي القيعي يكشف كواليس إنشاء شركة كرة القدم بالنادي الأهلي

السلطات الأمريكية تزيل لافتة شعار تويتر الجديد "X" .. تفاصيل

فؤاد علام يكشف لحظات إعدام سيد قطب ويؤكد كذب ادعاءات الإخوان

محمود كهربا يفاجئ جمهوره بمنشور بشأن الزواج

خلاف على مغادرة العمل..إيطاليا تنجح في حل غموض مقتل مصري وتمزيق جثمانه

إيه الهدوء دا؟.. فرح عمرو راضي يثير تساؤلات رواد المواقع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ