إيه الهدوء دا؟.. فرح عمرو راضي يثير تساؤلات رواد المواقع

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورا لكتب كتاب وبداية حفل زفاف البلوجر عمرو راضي على هدير النحاس، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل.

ايه الهدوء دا؟

واستنكر بعض المعلقين على صور الفرح هدوء أجواء الزفاف على عكس ما هو معروف عن البلوجر الذي يهوى جذب الأنظار بأحداث ملفتة كانت آخرها حفل خطوبته التي ضجت بها السوشيال ميديا لأيام متواصلة.

وظهر راضي في ساعات مبكرة اليوم وهو في بدلة بيضاء يستعد لزفافه بينما تظهر من أمام زوجته هدير النحاس في إطلالة هادئة.

وعلق أحد رواد موقع تويتر قائلا “ ياريت محدش يفتح موقع انستجرام الليلة فرح عمرو راضي ومش هانخلص من الصور والاخبار”

وانتشر في الفترة الأخيرة ظاهرة انفصال المشاهير بعد فترة قصيرة من ارتباطهم مثلما أعلنت البلوجر احلام انفصالها عن زوجها، وسرقتها دلا المهندس، ملكة جمال مصر سابقا، التي انتشرت اخبار عن انفصالها عن المهندس كريم مكرم، وكان الحدث الأشهر هو انفصال حسن شاكوش عم زوجته ريم بعد أيام قليلة فقط من الزواج.