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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مواعيد كشف الهيئة للطلبة المتقدمين لمدارس التمريض بسيناء

اختبارات المتقدمين
اختبارات المتقدمين للقبول بمدارس التمريض بسيناء

تستقبل  مديرية الشؤون الصحية محافظة شمال سيناء،  طلبة الشهادة الاعدادية، والذين اجتازوا اختبارات الإملاء و اللغة الإنجليزية بنجاح ولهم الحق في دخول كشف الهيئة للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بناءا على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

مركز التدريب :

 

 وقال الدكتور طارق محمد كامل  مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة،  أنه تقرر يكون كشف الهيئة بمركز التدريب بالريسة أمام مركز حضري الريسة  الساعة التاسعة  صباحاً ٠

وأضاف انه تم تحديد يوم منفصل لكل مدرسة بمدن المحافظة العريش وبئر العبد ونخل ،  والشيخ زويد ، على النحو التالي:

_ مدرسةَ التمريض بالعريش يوم السبت الموافق  ٢٠٢٣/٨/٥ م 
_مدرسة تمريض نخل ، و  بئر  العبد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٨/٦م.
  - مدرسة التمريض بالشيخ زويد يوم. الاثنين الموافق  ٢٠٢٣/٨/٧م.

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