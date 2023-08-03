مواعيد كشف الهيئة للطلبة المتقدمين لمدارس التمريض بسيناء

تستقبل مديرية الشؤون الصحية محافظة شمال سيناء، طلبة الشهادة الاعدادية، والذين اجتازوا اختبارات الإملاء و اللغة الإنجليزية بنجاح ولهم الحق في دخول كشف الهيئة للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بناءا على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

مركز التدريب :

وقال الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة، أنه تقرر يكون كشف الهيئة بمركز التدريب بالريسة أمام مركز حضري الريسة الساعة التاسعة صباحاً ٠

وأضاف انه تم تحديد يوم منفصل لكل مدرسة بمدن المحافظة العريش وبئر العبد ونخل ، والشيخ زويد ، على النحو التالي:

_ مدرسةَ التمريض بالعريش يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٨/٥ م

_مدرسة تمريض نخل ، و بئر العبد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٨/٦م.

- مدرسة التمريض بالشيخ زويد يوم. الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/٧م.