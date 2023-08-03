عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن خسائر القوات الأوكرانية على جميع المحاور

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تدمير 38 مسيرة أوكرانية وصد جميع الهجمات الأوكرانية وتصفية أكثر من 850 جنديا أوكرانيا على جميع المحاور.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في بيان له عن سير العملية الخاصة في أوكرانيا، أن القوات الروسية صدت جميع المحاولات الهجومية المعادية في محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكوبيانسك وكراسني ليمانسك.

وقال كوناشينكوف، إنه تم صد 8 هجمات معادية على محور دونيتسك، والقضاء على 380 جنديا أوكرانيا ومدفعين طراز Krab ومدفع Rapira المضاد للدبابات، كما تم التصدي لهجمات معادية وتصفية ما يصل إلى 175 جنديا أوكرانيا وتدمير منظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777 بالإضافة إلى مدفع هاوتزر D-30.

وتابع: "تم القضاء على 45 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعية ذاتية الحركة من طراز أكاتسيا ومدافع هاوتزر D-20 على محور زابوروجيا، في كوبيانسك تم صد هجوم وحدات اللواء 25 الأوكراني في لوجانسك، كما تم القضاء على ما يصل إلى 150 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع من طراز كراب بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر D-30".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أنه تم صد هجومين معاديين في مناطق نوفوفوديانوي وتشيرفونايا ديبروفا في لوجانسك وتصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وعربة قتال مشاة وناقلة جند مدرعة  في محور كراسني ليمانسك.

ولفت كوناشينكوف إلى أن إجمالي خسائر الجانب الأوكراني في هذا المحور بلغ أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين، وتدمير مدفعية من طراز Akatsiya.

ولفت إلى أنه في محور خيرسون تمت تصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع الهاوتزر Msta-B، وتم تدمير قاذفة صواريخ بوك المضادة للطائرات بالقرب من قرية ممريك في دونيتسك، كما اعترضت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية الجوي 11 صاروخ هيمارس وصاروخين مضادين للرادار من طراز HARM، وتم تدمير 38 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا.

القوات الروسية تقضي على مجموعة جنود أوكرانيين وتدمر عتادهم في خيرسون

كانت تستعد لضرب زابوروجيا.. القوات الروسية تدمر 3 ألوية أوكرانية بالكامل

وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا دونيتسك كراسني ليمانسك القوات الروسية لوجانسك زابوروجيا القوات الأوكرانية المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

بعائد 27%| أعلى شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

3 أخطاء كارثية| تفاصيل إقالة طبيب الأهلي.. وهذا سر غضب كولر

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

إيقاف كهربا 6 مباريات وغرامة 500 ألف جنيه| تفاصيل

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

موضوعات متعلقة

القوات الروسية تقضي على مجموعة جنود أوكرانيين وتدمر عتادهم في خيرسون

كانت تستعد لضرب زابوروجيا.. القوات الروسية تدمر 3 ألوية أوكرانية بالكامل

دمرت 6 طائرات مسيرة.. القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا خطيرا على منطقة كالوجا

قتل 100 جندي.. القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني خطير في كراسني ليمان

القوات الروسية تسقط طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز Mi-24 في خيرسون

بـ 80 قذيفة.. القوات الأوكرانية تشن هجوما على منطقة بيلجورود الروسية

القوات الروسية تحبط هجومًا أوكرانيًا قرب كليشيفكا في دونيتسك

ترشيحاتنا

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: نهتم بآراء المواطنين عبر الاستبيانات

تحذير عاجل من روسيا بشأن نشر الولايات المتحدة صواريخ خطيرة في اليابان

مدبولي يتابع انتقال الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية وتطبيق منظومة البرامج الإلكترونية

مرضي السمنة والسرطان الأبرز .. هؤلاء ممنوعون من تناول المكسرات

مفاجأة سارة بشأن الطب والهندسة لطلاب تنسيق 2023.. اعرف مكانك حسب المجموع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 2 فنيين للعمل بسكك حديد مصر

مصير ركاب توقفت بهم لعبة ملاهي على ارتفاع 200 قدم في أمريكا

الاستيقاظ متأخرا في هذا اليوم يصيبك بمرض خطير.. تفاصيل

خدعة الموت.. صور توثق حادثة صادمة بـ سيارة مرسيدس في بريطانيا

فيديو

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

موقف بطولي| مرتضى منصور يعلن ابتعاده عن رئاسة الزمالك.. فيديوجراف

تحذير من أمطار رعدية.. تحول مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ