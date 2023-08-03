بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن خسائر القوات الأوكرانية على جميع المحاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تدمير 38 مسيرة أوكرانية وصد جميع الهجمات الأوكرانية وتصفية أكثر من 850 جنديا أوكرانيا على جميع المحاور.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في بيان له عن سير العملية الخاصة في أوكرانيا، أن القوات الروسية صدت جميع المحاولات الهجومية المعادية في محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكوبيانسك وكراسني ليمانسك.

وقال كوناشينكوف، إنه تم صد 8 هجمات معادية على محور دونيتسك، والقضاء على 380 جنديا أوكرانيا ومدفعين طراز Krab ومدفع Rapira المضاد للدبابات، كما تم التصدي لهجمات معادية وتصفية ما يصل إلى 175 جنديا أوكرانيا وتدمير منظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777 بالإضافة إلى مدفع هاوتزر D-30.

وتابع: "تم القضاء على 45 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعية ذاتية الحركة من طراز أكاتسيا ومدافع هاوتزر D-20 على محور زابوروجيا، في كوبيانسك تم صد هجوم وحدات اللواء 25 الأوكراني في لوجانسك، كما تم القضاء على ما يصل إلى 150 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع من طراز كراب بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر D-30".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أنه تم صد هجومين معاديين في مناطق نوفوفوديانوي وتشيرفونايا ديبروفا في لوجانسك وتصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وعربة قتال مشاة وناقلة جند مدرعة في محور كراسني ليمانسك.

ولفت كوناشينكوف إلى أن إجمالي خسائر الجانب الأوكراني في هذا المحور بلغ أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين، وتدمير مدفعية من طراز Akatsiya.

ولفت إلى أنه في محور خيرسون تمت تصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع الهاوتزر Msta-B، وتم تدمير قاذفة صواريخ بوك المضادة للطائرات بالقرب من قرية ممريك في دونيتسك، كما اعترضت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية الجوي 11 صاروخ هيمارس وصاروخين مضادين للرادار من طراز HARM، وتم تدمير 38 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا.