إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

أعلن الإعلامي عمرو ربيع ياسين عبر حسابة بموقع فيسبوك، عن قرار جديد للفيفا بشأن غرامة كهربا.

وكتب عمرو ربيع ياسين: فيفا يصدر قرارا بإيقاف كهربا ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر وسيتم تنفيذ القرار بمجرد استلام اتحاد الكرة خطاب الإيقاف.

ولأضاف: ‎غرامة 30 ألف فرانك على اللاعب لصالح فيفا ويتم رفع الإيقاف عن اللاعب بمجرد دفع الغرامة للزمالك.

وبذلك يسدل الستار، على أزمة غرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر لصالح القلعة البيضاء.

وانتهت اليوم الخميس المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للاعب الأهلي كهربا من اجل سداد غرامة نادي الزمالك البالغ قيمتها 2 مليون و 300 الف دولار.



وحسم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في جلسة استماع عبر تقنية زوم أزمة غرامة كهربا نجم الأهلي لصالح نادي الزمالك. ‏