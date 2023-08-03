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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كهربا قيد الانتظار| 3 سيناريوهات تحسم أزمة غرامة الزمالك.. تعرف عليها

كهربا
كهربا

يسدل الستار اليوم الخميس على أزمة غرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر لصالح القلعة البيضاء. 

وتنتهي اليوم الخميس المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للاعب الأهلي كهربا من اجل سداد غرامة نادي الزمالك البالغ قيمتها 2 مليون و 300 الف دولار.

ويحسم اليوم الخميس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في جلسة استماع عبر تقنية زوم أزمة غرامة كهربا نجم الأهلي لصالح نادي الزمالك.  ‏

عبر زوم.. فيفا يسدل الستار اليوم على أزمة كهربا وغرامة الزمالك

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سيناريوهات أزمة كهربا وغرامة الزمالك 

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تأجيل حسم أزمة كهربا فى غرامة الزمالك 

يتمثل السيناريو الأول تأجيل حسم قضية كهربا نجم الأهلي في غرامة نادي الزمالك إلي إشعار آخر وذلك بناء على طلب محامي اللاعب بعد تقديمه طلبات جديدة من جانبه الي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

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سداد كهربا غرامة الزمالك 

فيما يشمل السيناريو الثاني سداد كهربا نجم النادي الأهلي غرامة نادي الزمالك البالغ قيمتها 2 مليون و 300 الف دولار على حساب القلعة البيضاء المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاغلاق القضية برمتها. 

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رفع إيقاف كهربا فى غرامة الزمالك 

السيناريو الثالث يتضمن أنه في حال سداد كهربا نجم النادي الأهلي غرامة الزمالك البالغ قيمتها 2 مليون و 300 الف دولار على حساب القلعة البيضاء المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيتم رفع الإيقاف الصادر من قبل فيفا بحق اللاعب لمدة 6 شهور .

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تفاصيل جديدة في أزمة كهربا وغرامة الزمالك 


كشف أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، مفاجأة سارة لـ جماهير النادي الأهلي، بشأن غرامة محمود كهربا لـ الزمالك.

وقال محامي كهربا، أن اليوم الخميس سيكون هناك أخبار سارة لـ جماهير النادي الأهلي، مضيفا:" انتظروا المفاجأة، وأخبار سعيدة غدًا"، موضحًا أنه منذ شهر يناير قال لـ الجميع ننتظر لـ شهر 8، وأن كلامه من بداية العام حقيقي، وأن ما قيل بأن هناك وقف لـ كهرباء، فهو أمر غير صحيح.

وأضاف أشرف عبد العزيز خلال تصريحات تليفزيونية ، أن هناك أخبارا جيدة ستظهر اليوم الخميس بشأن غرامة اللاعب محمود كهربا لنادي الزمالك؛ منوها أن الملف مع المحامي الدولي علي عباس، التونسي الجنسية.

وتابع: الأهلي ليس طرفا في قضية كهربا ولن يدفع دولارا واحدا في غرامة الزمالك، وسبب عدم دفع المبلغ الفترة الماضية أنه لم يكن يمتلك هذا الرقم في الماضي، والآن أصبح قادرا لأنه وصف بـ صفقة القرن وأصبح من نجوم الشباك في أفريقيا.

 

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