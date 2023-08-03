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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البطولة العربية.. موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي وقناة وحيدة ناقلة حصريا

مباراة الزمالك والنصر
مباراة الزمالك والنصر السعودي

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للقاء النصر السعودي المقرر له اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

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موعد مباراة الزمالك والنصر والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره النصر السعودي ضمن منافسات البطولة العربية للاندية اليوم الخميس فى تمام الساعة السادسة مساء .

ومن المقرر ان تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي اليوم الخميس عبر شبكة قنوات ssc  1 و ssc 5 بشكل حصري . 

واقتنص فريق الشباب السعودي فوزه الأول ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بالتغلب على الزمالك (1-0)، سجله قائده الأرجنتيني إيفر بانيجا من ضربة جزاء في الدقيقة 44، وسط جدل تحكيمي واعتراضات من لاعبي الأبيض على صحة قرارات الحكم الليبي عبد الواحد حريويدة.

وتقدم نادي الزمالك، باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام الشباب السعودي، التي أقيمت مساء الإثنين الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

وأعلن الزمالك التقدم باحتجاج رسمي لمنظمي البطولة العربية، ضد طاقم تحكيم المباراة، عقب انتهاء اللقاء بشكل مباشر بسبب أن الحكم الليبي عبد الواحد حريويدة تسبب في توجيه نتيجة اللقاء لصالح الشباب السعودي.

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سيناريوهات بلوغ فريق الزمالك دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية

يمتلك فريق الزمالك فرصة كبيرة من أجل بلوغ ربع نهائي البطولة العربية للأندية فى مباراة الخميس أمام النصر السعودي .

ويتضمن السيناريو الأول فوز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو علي نظيره النصر السعودي اليوم الخميس يضمن صعود الزمالك بأي نتيجة مباشرة الي دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية. 

السيناريو الثاني يشمل تعادل الزمالك أو الخسارة أمام نظيره النصر السعودي تعني الخروج من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات .

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وتضم  قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.
 

الزمالك النصر السعودي أوسوريو البطولة العربية للأندية الشباب السعودي

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