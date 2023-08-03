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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تتكرر في المصايف.. إليك إسعافات الغرق الأولية

صدى البلد

تزداد حوادث الغرق خلال فترة الصيف بسبب ذهاب الأطفال والكبار إلى المناطق الساحلية والعوم في الشواطئ أو حمامات السباحة.

ونعرض لكم أهم الإسعافات الأولية الحالات الغرق سواء للكبار أو الصغار للتمكن من إنقاذ حياة الآخرين، وذلك وفقا لما جاء في موقع الصليب الأحمر البريطاني.

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احرص على تجنب تعريض نفسك للخطر إذا كنت تنقذ شخصًا من الغرق وإذا سحبت شخصًا من الماء ولم يستجيب ، فاتبع الخطوات التالية:

1.تحقق من التنفس قم بإمالة رأسه إلى الوراء والنظر والاستماع والشعور بالتنفس وإذا لم يتنفس ، فانتقل إلى الخطوات التالية

2. اطلب من شخص ما الاتصال برقم مساعدة الطوارئ - إذا كان جهاز AED متوفرًا ، فاطلب من شخص ما الحصول عليه ولكن لا تؤخر بدء الإنعاش القلبي الرئوي لانه خطوة مهمة للنجاة من الموت في الغرق.

3. أعطه خمسة أنفاس إنقاذ: قم بإمالة رأسه للخلف ، وإغلاق فمك على فمه واقرص أنفه وانفخ في فمه، كرر هذا خمس مرات.

4. اعط 30 ضغطة على الصدر وادفع بقوة في منتصف صدره ثم حرر وكرر هذا 30 مرة.

5. امنح نفسين للإنقاذ ثم استمر في دورات 30 ضغطة على الصدر وأنفاس إنقاذ حتى وصول المساعدة أو يظهر من عانى من الغرق علامات استجابته.

6. إذا بدأ المصاب يتنفس بشكل طبيعي، احتفظ به ساكنًا وعالج انخفاض حرارة الجسم عن طريق إبقائه دافئًا وجافًا إذا أمكن حتى يتعافى من آثار الغرق.

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