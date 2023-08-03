تركيا.. المجلس العسكري يعين قائدا جديدا للجيش

كشف قرار نشره مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن المجلس العسكري الأعلى عين الجنرال متين جوراك رئيساً جديداً لهيئة الأركان العامة للجيش التركي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، فإن “جوراك سيكون خليفة ليشار جولر، الذي عينه أردوغان وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة في يونيو”.

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية التركية،، مرسوما رئاسيا وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن حماية ست مناطق حساسة في تركيا.

ووفقا للتقارير الواردة من وسائل الإعلام المحلية، جرى تسجيل 6 أماكن ضمن نطاق المناطق المحمية الطبيعية في آرتفين وفان وقيصري وبارتين.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، تعتبر هذه المناطق حساسة للغاية وتحتاج إلى حماية صارمة، وتضمنت القرارات خرائط ومخططات وحدود وإحداثيات لبعض الأماكن.