أعلى مستوى.. ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 47.8% على أساس سنوي

أرتفع التضخم في تركيا، اليوم الخميس، من 38.2% إلى 47.8% في يوليو على أساس سنوي وبأعلى من التوقعات البالغة 47.3%.



ويستمر العد التنازلي لبيانات التضخم لشهر يوليو، ويشارك معهد الإحصاء التركي (TUIK) بيانات التضخم مع الجمهور في الأسبوع الأول من كل شهر، بحسب موقع إن تي في التركي.



ويعلن معهد الإحصاء التركي عن بيانات التضخم في الثالث من كل شهر، وسيتم الإعلان عن معدلات التضخم لشهر يوليو اليوم الخميس.

ونتج عن مسح التوقعات لبيانات التضخم لشهر يوليو ، والذي سيعلن عنه مركز الإحصاء التركي يوم الخميس، مشاركة 17 خبيرًا اقتصاديًا.

وبحسب الاستطلاع ، بلغ متوسط ​​توقعات الاقتصاديين للتضخم لشهر يوليو 9.07٪. كانت توقعات التضخم من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع لشهر يوليو في نطاق 7.50 في المائة عند أدنى مستوى و 10.60 في المائة عند أعلى مستوى.

وبحسب متوسط ​​توقعات الاقتصاديين للتضخم لشهر يوليو (9.07٪) ، فإن التضخم السنوي الذي كان 38.21٪ في الشهر السابق ارتفع إلى 47.27٪.

ومن ناحية أخرى ، ارتفعت توقعات الاقتصاديين للتضخم لنهاية عام 2023 من 42.07٪ إلى 61.01٪ في يوليو.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 3.92 في المائة في يونيو مقارنة بالشهر السابق.