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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انضمامه للأهلي .. أول جلسة تصوير لـ رضا سليم

صدى البلد

نشر لاعب النادي الأهلي رضا سليم أول جلسة تصوير له بالنادي الأهلي عبر حسابه بموقع انستجرام.

و ظهر رضا سليم بتيشيرت النادي الأهلي ، مما حاز علي إعجاب جماهير الأهلي.

وأصدر جمهور نادي الجيش الملكي المغربي، بيانًا ضد إدارة ناديه، احتجاجًا على سياساتهم وقراراتهم، آخرها بيع رضا سليم إلى النادي الأهلي.

 

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع رضا سليم قادمًا من الجيش الملكي، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

وتوجهت مجموعة أولتراس الجيش الملكي إلى مقر النادي، لإبداء احتجاجهم على سياسة النادي، إضافة لإصدار بيان على شكل رسائل قاموا بحملها، جاء فيها الآتي:"لقب وحيد بعد 15 سنة من العشوائية ولازالت الإدارة بنفس العقلية".

 

وأضافت: "منذ تولي الرئيس المنتدب مسؤولية التسيير تم التعاقد مع العشرات من اللاعبين غالبيتهم لم يقدموا الإضافة المرجوة ولم يستفد منهم الفريق لا ماديا ولا رياضيا".

 

وتابع “سنمنح مهلة زمنية لن تتعدى نهاية هذا الأسبوع، وبعدها إن لم تتحرك الأمور في اتجاه تحقيق ما هو أعلاه وأن يتحقق تغيير جذري خاصة في العقلية التسييرية، فستجدون أنفسكم أمام طوفان أسود لن يتوانى ولن يتراجع عن الوقوف والاحتجاج حتى يتحقق مطلب رحيل جماعي من الرئيس المنتدب وصولا إلى أسفل الهرم”.

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