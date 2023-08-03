ضياء رشوان: العلاقات المصرية التركية بدأت تتضح وبشكل كبير

‏قال الإعلامي ضياء رشوان، إن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير يقوم بزيارة لدولة تركيا وفي إطار هذه الزيارة التقى بوزير الصناعة التركي وهذا تطور ضمن التطورات الإيجابية التي نلاحظها في العلاقات المصرية التركية منذ إعادة التمثيل الدبلوماسي على مستوى سفراء البلدين.

‏وتابع ضياء رشوان خلال برنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "etc"، أن العلاقات المصرية التركية بدأت تتضح بشكل كبير، مؤكدا أن هناك اقتراحا لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار الصناعي والتصنيع الزراعي ونقل الخبرات الفنية والتدريب الفني والتعليم الجامعي وقبل الجامعي.