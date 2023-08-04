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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. 5 أنواع جديدة بأسعار تبدأ من 690 ألف جنيه.. تعرف على سيارات كريستيانو رونالدو

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 690 ألف جنيه.. صور

يشهد السوق المصري باقة جديدة ومتنوعة في إصدارات السيارات الجديدة، و تأتي مزودة بالعديد من التحديثات والمميزات عن إصدارات السنوات السابقة.

 

أسطول بالملايين.. تعرف على سيارات كريستيانو رونالدو

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقة النصر السعودي للتعادل مع نادي الزمالك المصري اليوم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بالمملكة العربية السعودية، ليصعد بذلك إلى دور ربع النهائي.

 

للعائلات.. سعر تويوتا روميون موديل 2023 في مصر

تعتبر السيارة تويوتا روميون موديل 2023 واحدة من أشهر السيارات العائلية في السوق المصري، حيث تتميز بمقصورتها الرحبة التي تتسع لـ 7 مقاعد.

 

سعر بيجو 2008 الجديدة في مصر.. صور

تفدم العلامة التجارية الفرنسية بيجو باقة من أقوى السيارات الرياضية من فئة الكروس أوفر في السوق المصري، ومن أشهرها بيجو 2008 موديل 2023.

 

سعر هيونداي توسان 2023 في السعودية .. صور

تعتبر السيارة هيونداي توسان موديل 2023 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الكورية هيونداي في الأسواق العربية، ويأتي الجيل الجديد منها بالعديد من التجهيزات القوية، بالإضافة للتصميم العصري، ومواصفات الأمن والسلامة.

 

 

 

السعودية هيونداي توسان الكروس اوفر بيجو 2008 م بيجو تويوتا

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