أخبار السيارات.. 5 أنواع جديدة بأسعار تبدأ من 690 ألف جنيه.. تعرف على سيارات كريستيانو رونالدو

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يشهد السوق المصري باقة جديدة ومتنوعة في إصدارات السيارات الجديدة، و تأتي مزودة بالعديد من التحديثات والمميزات عن إصدارات السنوات السابقة.

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقة النصر السعودي للتعادل مع نادي الزمالك المصري اليوم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بالمملكة العربية السعودية، ليصعد بذلك إلى دور ربع النهائي.

تعتبر السيارة تويوتا روميون موديل 2023 واحدة من أشهر السيارات العائلية في السوق المصري، حيث تتميز بمقصورتها الرحبة التي تتسع لـ 7 مقاعد.

تفدم العلامة التجارية الفرنسية بيجو باقة من أقوى السيارات الرياضية من فئة الكروس أوفر في السوق المصري، ومن أشهرها بيجو 2008 موديل 2023.

تعتبر السيارة هيونداي توسان موديل 2023 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الكورية هيونداي في الأسواق العربية، ويأتي الجيل الجديد منها بالعديد من التجهيزات القوية، بالإضافة للتصميم العصري، ومواصفات الأمن والسلامة.