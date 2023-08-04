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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ناقد فني: محمد منير شعبيته جارفة وحفل العلمين سيضم أعدادا هائلة

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، تعليقا على حفلة محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين، إن الفنان محمد منير له شعبية جارفة في الوطن العربي، وهناك جمهور هائل سيحضر الحفل، فضلا عن وجود حميد الشاعري الذي يكمل الطرب الجميل في نفس الحفل.

وأضاف سعد الدين خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن من أقام هذا الحفل الذي يضم الفنانين محمد منير وحميد الشاعري لديه ذكاء شديد خاصة أنهما أصحاب شعبية كبيرة .

وتابع، أن مهرجان العلمين يضم يوميا الجديد، موضحا أن أسماء غير طبيعية من الفنانين ونحن ننتظر حفل الفنان عمر خيرت.

وأشار، إلى أن مهرجان العلمين يتم تسويقه من خلال القوى الناعمة، وهو أجمل شيء لأن القوى الناعمة تأثيرها غير طبيعي.

 

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