منير وأحمد سعد على رأس القائمة.. حفلات اليوم الجمعة

يستعد اليوم الجمعة عدد كبير من نجوم الغناء لإحياء مجموعة من الحفلات المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها.



وعلى رأس هذه القائمة المطرب محمد منير الذي يحيى مساء اليوم ليلة استثنائية ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى.



حفل محمد منير وحميد



ويقدم محمد منير خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، والتى قام بعمل البروفات عليها مع فرقته الخاصة منذ أول أمس.



ويشارك محمد منير فى إحياء الحفل الفنان حميد الشاعرى، الذي يحيى لأول مرة حفل غنائى بمدينة العملين الجديدة.

منير وحميد







أسعار تذاكر حفل منير وحميد

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل الذى يجمع بين محمد منير وحميد الشاعرى والمقرر إقامته يوم الجمعة 4 أغسطس المقبل إلى عدة فئات وهى 65 ألف جنيه و20 ألف جنيه و700 جنيه و400 جنيه و300 جنيه.

حفل أحمد سعد فى السعودية

ووصل المطرب أحمد سعد إلى السعودية مساء أمس الخميس، استعداد لإحياء حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الجيمرز.

أحمد سعد





وحرص القائمون على الحفل على استقبال أحمد سعد فى مطار الرياض أمس بالورود احتفالا بقدومه إلى السعودية، فيما تحمس أحمد سعد لإحياء هذا الحفل ومقابلة جمهوره السعودي الذي يتفاعل معه فى كل حفل يحيه هناك.





عبد الباسط حمودة فى دبي

ومن ناحية أخرى سافر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة فجر اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة وتحديدا إلى دبي استعداد لإحياء حفل مساء اليوم الجمعة داخل أحد أشهر أماكن السهر هناك.



وطرح عبد الباسط حمود صورة له تجمعه بأعضاء فرقته أثناء تواجده فى مطار القاهرة قبل مغادرتهم لدبي، مؤكدا على إحيائه حفل مختلف مساء اليوم وتقديمه مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه ومنها أغنية سطلانة التىحققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

عبد الباسط وفرقته





حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

كما يستعد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لإحياء حفل غنائى مساء اليوم الجمعة بالساحل الشمالي.



وبدأت الشركة المنظمة للحفل الترويج له عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، فيما طرحت التذاكر بأكثر من فئة.

حسن شاكوش يستعد لطرح أغنية إنتي التريند

يذكر أن حسن شاكوش طرح أحدث أغانيه بعنوان إنتى التريند وهي الأغنية التى يقدمها مع عمر كمال، وحققت حتى الآن ما يقرب من 100 ألف مشاهدة فقط