مطلوبة في الخارج بـ3 أضعاف الراتب.. أفضل التخصصات قبل تسجيل رغبات الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة، للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، لـ تنسيق الجامعات 2023، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني، لـ تسجيل رغبات الثانوية العامة للمرحلة الأولى بداية من غد السبت 5 أغسطس 2023، ويستمر حتى الأربعاء 9 أغسطس.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى للثانوية كالتالي:

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 362 درجة، أي بنسبة 88.29% فأكثر، وتشمل 22304 طالب.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 342 درجة، أي بنسبة 83.41% فأكثر، وتشمل 15013 طالب.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولي أدبي 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالب.

ويتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن أفضل الكليات والتخصصات الجديدة، قبل تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلة، الأولى، وفي هذا الصدد، قد محمد الدروي، نائب رئيس جميعة القوى البشرية - مصر، وخبير الموارد البشرية، العديد من النصائح لطلاب الثانوية العامة، وأولياء الأمور، قبل كتابة رغباتهم في تنسيق الجامعات، وذلك لاختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

وأضاف الدروي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه على طلاب الثانوية العامة، أن يختاروا التخصصات الاي تساعدهم على العمل وفقا لمتطلبات السوق، ورغباتهم ومواهبهم وأن يبتعدوا عن المنطق التقليدي المتوارث بشأن دراسة تخصصات بعينها، قد تفضي في النهاية إلى حالة من التنافس المحموم بين عدد كبير من الخريجين في عدد محدود من الوظائف الشاغرة.

تزايد الطلب على البرمجة بنسبة 40%

وشدد أن سوق العمل في مصر، والمنطقة والعالم، يتنامي فيه الطلب على مجالات تطوير البرمجيات، حيث يتوقع نمو الطلب على متخصصي البرمجة ما بين 30% إلى 40 خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن واحد بين 3 كوادر مصرية في قطاع التكنولوجيا حصل على فرصة عمل في أسواق الخليج، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وهي وتيرة استقطاب للمبرمجين أكبر من المعتاد، وفي الغالب تعرض الشركات 3 أضعاف الرواتب في مصر فأكثر، مع زيادة إنفاق الدول الخليجية على قطاعات محددة تستهدف فيها نموًا.

وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بين الأسرع نموًا في مصر، حيث زادت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 3.2% في السنة المالية 2019/2020 إلى 5% في السنة المالية 2021/2022، موضحا أن طفرة التحول الرقمي حول العالم بدأت عام 2009 ومنذ ذلك الحين تزداد الحاجة إلى مطوري البرمجيات.

زيادة الحاجة للمبرمجين بالخارج

وأكد الدروي أن، دول العالم المتقدم تعاني من شغور الوظائف في مجال البرمجيات، ففي عام 2016، لم تجد شركات عالمية الكفاءات المناسبة لشغل 1.3 مليون وظيفة مطور برمجيات، كما أنه من المرجح أن يحتاج السوق الأمريكي إلى شغل عدد مماثل من الوظائف في المجال نفسه خلال السنوات العشر المقبلة، في حين لن يتجاوز عدد الخريجين الأمريكيين الجدد في مجال تطوير البرمجيات خلال تلك الفترة 400 ألف، حسبما أشار تقرير لشركة Trilogy Education الأمريكية لتعليم التكنولوجيا.

واختتم خبير الموارد البشرية: مع انتشار فكر العمل عن بعد، واعتماد الشركات الكبرى لسياسة اللامركزية، ونموذج العمل الموزع للوصول إلى أفضل المواهب التقنية، أصبحت فرصة الشباب أكبر في الحصول على فرص وظيفية في الشركات العالمية دون الارتباط ببلد الإقامة.

رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة

يمكن للطلاب الذين هم ضمن تنسيق المرحلة الأولى 2023 الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم، ولكن التسجيل مغلقًا حاليًا ولم يتم إتاحته إلا بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد فتح التنسيق لطلاب المرحلة الأولى 2023 من هذا الرابط:

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx