عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مطلوبة في الخارج بـ3 أضعاف الراتب.. أفضل التخصصات قبل تسجيل رغبات الثانوية العامة

تسجيل رغبات الثانوية
تسجيل رغبات الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة، للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، لـ تنسيق الجامعات 2023، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني، لـ تسجيل رغبات الثانوية العامة للمرحلة الأولى بداية من غد السبت 5 أغسطس 2023، ويستمر حتى الأربعاء 9 أغسطس.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى للثانوية كالتالي:

  • الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 362 درجة، أي بنسبة 88.29% فأكثر، وتشمل 22304 طالب.
  • الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 342 درجة، أي بنسبة 83.41% فأكثر، وتشمل 15013 طالب.
  • الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولي أدبي 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالب.

ويتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن أفضل الكليات والتخصصات الجديدة، قبل تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلة، الأولى، وفي هذا الصدد، قد محمد الدروي، نائب رئيس جميعة القوى البشرية - مصر، وخبير الموارد البشرية، العديد من النصائح لطلاب الثانوية العامة، وأولياء الأمور، قبل كتابة رغباتهم في تنسيق الجامعات، وذلك لاختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

تتوافق مع متطلبات سوق العمل.. أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. معامل كليات عين شمس تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة

وأضاف الدروي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه على طلاب الثانوية العامة، أن يختاروا التخصصات الاي تساعدهم على العمل وفقا لمتطلبات السوق، ورغباتهم ومواهبهم وأن يبتعدوا عن المنطق التقليدي المتوارث بشأن دراسة تخصصات بعينها، قد تفضي في النهاية إلى حالة من التنافس المحموم بين عدد كبير من الخريجين في عدد محدود من الوظائف الشاغرة.

تزايد الطلب على البرمجة بنسبة 40%

وشدد أن سوق العمل في مصر، والمنطقة والعالم، يتنامي فيه الطلب على مجالات تطوير البرمجيات، حيث يتوقع نمو الطلب على متخصصي البرمجة ما بين 30% إلى 40 خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن واحد بين 3 كوادر مصرية في قطاع التكنولوجيا حصل على فرصة عمل في أسواق الخليج، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وهي وتيرة استقطاب للمبرمجين أكبر من المعتاد، وفي الغالب تعرض الشركات 3 أضعاف الرواتب في مصر فأكثر، مع زيادة إنفاق الدول الخليجية على قطاعات محددة تستهدف فيها نموًا.

وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بين الأسرع نموًا في مصر، حيث زادت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 3.2% في السنة المالية 2019/2020 إلى 5% في السنة المالية 2021/2022، موضحا أن طفرة التحول الرقمي حول العالم بدأت عام 2009 ومنذ ذلك الحين تزداد الحاجة إلى مطوري البرمجيات.

زيادة الحاجة للمبرمجين بالخارج

وأكد الدروي أن، دول العالم المتقدم تعاني من شغور الوظائف في مجال البرمجيات، ففي عام 2016، لم تجد شركات عالمية الكفاءات المناسبة لشغل 1.3 مليون وظيفة مطور برمجيات، كما أنه من المرجح أن يحتاج السوق الأمريكي إلى شغل عدد مماثل من الوظائف في المجال نفسه خلال السنوات العشر المقبلة، في حين لن يتجاوز عدد الخريجين الأمريكيين الجدد في مجال تطوير البرمجيات خلال تلك الفترة 400 ألف، حسبما أشار تقرير لشركة Trilogy Education الأمريكية لتعليم التكنولوجيا.

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. غدا عبر هذا الرابط

أخبار التعليم… «نقاء»: قرار المهندسين بعدم قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة هدفه رفع الكفاءة… تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل طلاب أدبي الحاصلين على 50%

واختتم خبير الموارد البشرية: مع انتشار فكر العمل عن بعد، واعتماد الشركات الكبرى لسياسة اللامركزية، ونموذج العمل الموزع للوصول إلى أفضل المواهب التقنية، أصبحت فرصة الشباب أكبر في الحصول على فرص وظيفية في الشركات العالمية دون الارتباط ببلد الإقامة.

رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة

يمكن للطلاب الذين هم ضمن تنسيق المرحلة الأولى 2023 الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم، ولكن التسجيل مغلقًا حاليًا ولم يتم إتاحته إلا بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد فتح التنسيق لطلاب المرحلة الأولى 2023 من هذا الرابط:

 https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

تسجيل رغبات تنسيق الجامعات تسجيل رغبات الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة 2023 تسجيل الرغبات البرمجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حماة الفنانة يسرا.. وفاة أرملة المايسترو الراحل صالح سليم

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

رشاوي بتدفع قدامي.. ثورة غضب من نجم الأهلي بسبب السوشيال ميديا.. تفاصيل

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

تنسيق الجامعات 2023.. معامل كليات عين شمس تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة

احفظ الرابط.. تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023 للثلاث المراحل هنــا

تنسيق الجامعات 2023| تصريحات عاجلة من التعليم العالي حول المرحلة الأولى .. الحدود الدنيا وموعد تسجيل الرغبات ورابط التقديم

خطوات تسجيل وترتيب الرغبات بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 .. تحذير لطلاب الثانوية العامة أثناء تسجيل الرغبات

ترشيحاتنا

خطيب الجمعة بمسجد النور: الحمد من أعظم ما ذكر به الأنبياء ربهم

إصابة الوزير الفلسطيني مؤيد شعبان إثر اعتداء الاحتلال عليه

رسميا.. المصري يحتج ضد قرارات حكم مباراة كأس مصر أمام الأهلي

الأرصاد: درجة الحرارة العظمى المحسوسة بالقاهرة الكبرى 39

بفستان ملفت.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذا التصميم

لن تصدق ما عاشه.. رجل عائد من الغيبوبة يروي ما شاهده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببطن مكشوف وشورت.. نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

سعر غير متوقع لـ فستان درة في تونس

أخطاء شائعة عند علاج البرد تسبب كوارث صحية.. احذر

قصر بيرخال.. تاريخ منزل ملك بريطانيا تشارلز للهروب من حر الصيف

فيديو

800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار المركزي

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

من شدة الحر.. تفاصيل مثيرة في حريق معبد بوذا العظيم بالصين| فيديوجراف

العالم بيغلي.. حرائق المتوسط تدمر تونس والجزائر وتقتل 40 شخصًا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ