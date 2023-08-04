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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. معامل كليات عين شمس تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تستعد جامعة عين شمس، لاستقبال الطلاب الناجحين بالثانوية العامة لتسجيل الرغبات بمعاملها ، في تنسيق الجامعات 2023  وذلك بمجرد الإعلان عن انطلاق أعمال التنسيق، حيث تقدم الجامعة خدمة التنسيق من خلال خمس كليات هم: (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون) وبكلية الهندسة فى (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغنى) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.


قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس ، ان الكلية اتخذت كافة الإجراءات الاستباقية لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2023


وأكدت الدكتورة حنان كامل ، أن معامل كلية الآداب جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة من المرحلة الاولي في تنسيق الجامعات 2023.

 

وكشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الكلية تستعد من الآن لتجهيز معاملها لاستقبال الطلاب الناجحين بالثانوية العامة خلال مراحل التنسيق المختلفة.

 

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، أن الكلية تجهز أكثر من معمل، حيث تخدم الكلية شريحة كبيرة من الطلاب بالمناطق الجغرافية المحيطة من محافظة القليوبية ومنطقة شبرا الخيمة.

 

وأشار إلى أنه يتم الإعداد لوضع العلامات الإرشادية المختلفة الخاصة بالستنيق ، وعلامات لتوجيه الطلاب للمعامل مباشرة ، فضلا عن تجهيز فريق عمل مدرب لاستقبال الطلاب ومساعدتهم ، ويتم التأكيد على الطلاب إن الخدمة مجانا فضلا توفير خدمة طباعة الرغبات بعد التسجيل للطلبة مجانا أيضا.

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