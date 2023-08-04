زوجة الأسطورة الحقيقية.. أول تعليق من مرتضى منصور على رحيل أرملة صالح سليم

نعى المستشار مرتضي منصور، أرملة المايسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق، التي وافتها المنية اليوم الجمعة.

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك: “يتقدم المستشار مرتضى منصور بخالص العزاء في وفاة السيدة زينب لطفي حرم الكابتن صالح سليم التي وافتها المنية اليوم داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان، سيدة عظيمة زوجة رجل عظيم”.



وأوضح: تشرفت بأن احمل توكيل عنها ولم نسمع لها صوتا طوال حياتها رغم أنها زوجة الأسطورة الحقيقية والنجم الكبير صالح سليم رحمها الله واسكنها فسيح جناته.



وأختتم مرتضي منصور: ويصبر نجلها الكبير خالد في محنتيه شقيقة المحترم الفنان الخلوق المرحوم هشام سليم ووالدته العظيمة، خالص العزاء له ولأسرة الفقيدة.

وتوفيت زينب لطفي، زوجة المايسترو صالح سليم، ووالدة الفنان الراحل هشام سليم، اليوم، وذلك حيث أعلنت الفنانة يسرا عبر حسابها على «فيسبوك»، وأكدت أن العزاء سيقتصر فقط على الجنازة، دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بموعد ومكان الجنازة المقرر.



يذكر أن صالح سليم المُلقب بالمايسترو كان قد توفى في مايو عام 2002، فيما توفى نجله هشام صالح سليم في سبتمبر الماضي.