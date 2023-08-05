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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عبدالعزيز تبرز جمال ملامحها بإطلالة ساحرة

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تحرص الفنانة ياسمين عبدالعزيز على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتالقت ياسمين في أحدث صورة لها بإطلالة جذابة، مرتدية توب باللون اللبني واعتمدت تسريحة شعر مميزة، ووضعت مكياج ناعم يميل إلي ألوان النود،  ابرز جمال ملامحها الساحرة.

يذكر أن آخر اعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

تفاصيل مسلسل “ضرب نار”

مسلسل “ضرب نار” يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨٠٥_٠٥٢٨٣٤

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