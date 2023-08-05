إحباط محاولة تهريب سجائر محشوة «حشيش» بمطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، وجابر موسى مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب عدد من السجائر المحشوة بنبات الحشيش المخدر بالمخالفة للقانون.

وبحسب بيان لمصلحة الجمارك، اليوم السبت، تم اكتشاف الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرانكفورت بألمانيا، حيث اشتبه أحمد الأسمر، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب ألماني الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

بتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة شنودة كندس، وعبد المجيد النجار، تلاحظ وجود كثافات وعدد من السجائر بين طيات الملابس.

وبالعرض على مهند سامى، المشرف على صالة الوصول الدولي، كلف محمد عبد الحليم، بتفتيش أمتعة الراكب، فتبين وجود 12 سيجارة ملفوفة ومحشوة بنبات الحشيش المخدر، المدرج بجدول المخدرات بين طيات الملابس.

قرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك مطار الغردقه، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 25 لسنه 2023، وإحالة الراكب للنيابة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.