عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحباط محاولة تهريب سجائر محشوة «حشيش» بمطار الغردقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، وجابر موسى مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب عدد من السجائر المحشوة بنبات الحشيش المخدر بالمخالفة للقانون.

وبحسب بيان لمصلحة الجمارك، اليوم السبت، تم اكتشاف الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرانكفورت بألمانيا، حيث اشتبه أحمد الأسمر، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب ألماني الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

بتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة شنودة كندس، وعبد المجيد النجار، تلاحظ وجود كثافات وعدد من السجائر بين طيات الملابس.

وبالعرض على مهند سامى، المشرف على صالة الوصول الدولي، كلف محمد عبد الحليم، بتفتيش أمتعة الراكب، فتبين وجود 12 سيجارة ملفوفة ومحشوة بنبات الحشيش المخدر، المدرج بجدول المخدرات بين طيات الملابس.

قرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك مطار الغردقه، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 25 لسنه 2023، وإحالة الراكب للنيابة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية. 

إجراءات تفتيش الركاب إحباط محاولة تهريب إحباط محاولة الجمارك بمطار الغردقة الجمارك بمطار الغردقه الدولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

تحديد موقع غرق القاطرة فهد بـ قاع قناة السويس

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

ترشيحاتنا

رئيس هيئة قناة السويس: وفاة أحد العاملين في القاطرة الغارقة فهد

" المسلمين بيصوموه معنا".. كاهن كنيسة مسطرد يكشف تفاصيل صوم العذراء مريم

النيجر .. ما رد فعل قادة الانقلاب على طلب إيكواس؟

يد تبني ويد تحمل السلاح..الهيئة الهندسية تتحدى المستحيل في بناء الجمهورية الجديدة

جثث ليست معلومة.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن اعتصام رابعة المسلح

علامات بالوجه تدل على مرض خطير .. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إرشادات لخفض مستوى السكّر في الدم

صوتها غريب .. عروس تثير الجدل في حفل زفافها | شاهد

الفستان الأخير وضعها في مازق.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري|شاهد

واقعة أغرب من الخيال.. وفاة سيدة أمريكية بسبب لن تتوقعه

فيديو

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

منشور الفيس بوك فضح مروج الهيروين.. ضبط تاجر مخدرات بدار السلام| فيديوجراف

بحبك يا بابا.. عروسة تشكر والداها يوم زفافها على طريقة النبطشي

رد حاسم.. القصة الكاملة وراء محاولة انتحـ ار شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ