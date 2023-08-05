خاف على نفسك.. النوم بجانب الهاتف يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

بالرغم من مخاطر الهاتف المحمول، إلا أن البعض لا ينامون إلا بجانبه واخرين يضعونة بجانب رأسهم، أو يقومون بشحنه ووضعه بجوارهم.

مخاطر النوم بجانب الهاتف المحمول

وعلى الرغم من الحوادث الخطيرة التي حدث بسبب الهواتف، إلا أن النوم بجانب الهاتف قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.

وقد ذكر موقع "health"، عن ابرز مخاطر وضع الهاتف بجوارك خلال فترة النوم، وتشمل :

_ مشاكل العين :

و النظر لفترة طويلة للهاتف قد يتسبب في تعب وإرهاق العينين، والإصابة بجفافهم.

- الأرق :

وقد يتسبب إنبعاث الضوء الأزرق من الهواتف المحمولة في ضعف إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يجعلك تشعر بالنعاس، مما يجعل تشعر بالأرق ويتسبب لك باضطرابات النوم.

مخاطر النوم بجانب الهاتف المحمول

- تلف الدماغ :

النوم بجانب الهاتف المحمول يعرضك للإشعاع الكهرومغناطيسي الذي يسبب تلف الدماغ.

- الصداع:

ويتسبب اللون الأزرق المنبعث من شاشاة الهاتف في الإصابة بالصداع، وضعف الذاكرة.