الكوري يكسب .. 5 سيارات تبدأ من 570 ألف جنيه

يعزز الصانع الكوري من تواجده داخل السوق المصري للسيارات، بعد طرح حزمة من الطرازات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، والكروس اوفر، والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، اشهرهم طرازات شركة هيونداي وكيا عمالقة تصنيع السيارات الكورية.

يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تحمل علامة الصانع الكوري الجنوبي داخل السوق المصري بسعر يبدأ من 570 الف جنيه.

5 سيارات تحمل علامة الصانع الكوري الجنوبي

1 – هيونداي اكسنت RB موديل 2024

تبدأ الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 من 570 الف جنيه وحتى 619 الف جنيه، حيث تقدم السيارة عبر 5 فئات من التجهيزات، جميعهم مدعوم بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 125 حصان و156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 185 كم/س، وزمن للتسارع من 0 لـ100 كم/ساعة يبلغ 11.1 ثانية.

5 سيارات تحمل علامة الصانع الكوري الجنوبي

2 – هيونداي النترا HD موديل 2024

تتراوح اسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 بين 690 الف جنيه و 725 الف جنيه، وتحتوي السيارة على مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وعدد 2 وسائد هوائية، بالاضافة إلى محرك 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة اجمالية 121 حصان، و156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي السرعات، إلى جانب متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

5 سيارات تحمل علامة الصانع الكوري الجنوبي

3 – كيا اكسيد موديل 2024

طرحت السيارة كيا اكسيد موديل 2024 عبر 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يتراوح بين مليون و149.900 الف جنيه ومليون و289.900 جنيه، وتنتمي هذه السيارة إلى طرازات الكروس اوفر، حيث تتوافر عبر محرك 4سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 160 حصانا، و253 نيوتن/متر من عزم الدوران، اضافة إلى وجود علبة تروس أوتوماتيكية من 7 سرعات DSG، وامكانية التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً لـ 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية.

5 سيارات تحمل علامة الصانع الكوري الجنوبي

4 – هيونداي توسان موديل 2022

تتراوح اسعار السيارة من 1,040,000 جنيه حتى 1,365,000 جنيه، وتضم السيارة باقة من التجهيزات بحسب الفئات المقدمة، والتي تعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة بلغت 180 حصانا، و265 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة مزود بـ 7 سرعات أوتوماتيكية، ومدة تسارع تبلغ 9 ثواني وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وسرعة قصوى تقدر بـ 201 كم/س.

5 سيارات تحمل علامة الصانع الكوري الجنوبي

5- كيا سبورتاج موديل 2024

تبدأ الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2024 من 1,369,900 جنيه وحتى 1,849,900 جنيه، وحصلت السيارة على مظهر خارجي رياضي، مدعوم بقدرات فنية تتمثل في محرك 180 حصان، سعة 1600 سي سي تيربو، و256 نيوتن/متر، جر أمامي، بالاضافة إلى وجودناقل سرعات أوتوماتيك طراز DSG.