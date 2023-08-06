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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر أعلى أعيرة الذهب اليوم 6-8-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر أعلى أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-7-2023، ليسجل  2457 جنيه للبيع و 2466 جنيه للشراء، وذلك بالنسبة لـ  عيار 24 الأكثر قيمة .

وأظهرت تقارير السوق، ثباتسعر الذهب في مصر مع بداية  تعاملات اليوم الأحد في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 5 أغسطس 2023

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عيار 21
 

وسجل سعر عيار 21 الأشهر تداولا نحو 2150 جنيه للبيع و 2158 جنيه للشراء.

 

عيار 24


 

عيار 18


ووصل سعر عيار 18 نحو 1843 جنيه للبيع و 1850 جنيه للشراء.

عيار 14


وبلغ سعر عيار 14 نحو 1433 جنيه للبيع و 1439 جنيه للشراء.

أوقية الذهب


سجل سعر أوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 76.701 ألف جنيه للشراء.

الجنيه الذهب


وصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.264 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب


وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

استقرار في أسبوع

و ذكر هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أن أسعار الذهب في مصر تشهد استقرارا في الأسعار للأسبوع الثالث على التوالي.
وأضاف “ميلاد”، في تصريحات له أن أسعار الذهب لا تشهد تغييرا بصورة كبيرة وتتوافق مع الأسعار العالمية، لافتا إلى أن الأسعار الموجودة حاليا عادلة بالنسبة للأسعار في الوقت الحالي.

وتابع رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أن الوقت الحالي فرصة قوية لشراء الذهب وخاصة مع استقرار نسبي في الأسعار حاليا، منوها بأن 2150 جنيها لجرام الذهب عيار 21 وسعر الجنيه الذهب 17200 جنيه.
الذهب مخزون قيمة

وأكمل رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أن الذهب مخزون قيمة وملازم أمان ومن يريد سيولة يذهب للبيع، ومع الزمن ترتفع قيمة الذهب.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعرعيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم Finance Real Estate

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