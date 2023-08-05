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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تفاصيل مثيرة حول أسطول سيارات كيليان مبابي

صدى البلد

يتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي عناوين الصحف والمجلات الرياضية حول العالم في ظل التقارير المتضاربة حول إمكانية رحيلة عن نادي باريس سان جيرمان هذا لموسم والانضمام للعملاق الإسباني ريال مدريد .

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 تفاصيل مثيرة حول أسطول سيارات كليان مبابي

ولد عام 1998، ويعتبر أحد أكثر اللاعبين الشباب موهبة وإثارة في العالم، كانت بدية مسيرة مبابي مع نادي إمارة موناكو، وساهم بشكل كبير في فوزهم بلقب الدوري الفرنسي في 2016-2017، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة جعلته أحد أغلى لاعبي كرة القدم في التاريخ.

 

يعتبر مبابي أحد أكثر لاعبي كرة القدم عشقاً لامتلاك السيارات المميزة كأغلب النجوم، وتعتبر السيارات الرياضية هي الأكثر تفضيلاً للموهبة الفرنسية ذات الأصول الكاميرونية.

 

أبرز سيارات أسطول سيارات كليان مبابي 

Ferrari 488 Pista

Ferrari 488 Pista

تعتبر سيارة فيراري 488 Pistaأغلى سيارات النجم الفرنسي، وتتميز السيارة الإيطالية 711 حصاناً ويبلغ سعرها 527 ألفا و350 يورو كأغلى سيارة يمتلكها لاعب فريق العاصمة الفرنسية.

Mercedes-Benz V Class

Mercedes-Benz V Class

تعتبر سيارة مرسيدس "Mercedes-Benz V Class" العائلية أحد أشهر السيارات التي يمتلكها مبابي ويصل سعرها الى 134 ألف يورو، وتتميز بـ 7 مقاعد ومحرك ذو 4 أسطوانات.

فوكس فاجن تيجوان

فوكس فاجن تيجوان

تعتبر فوكس فاجن تيجوان أول سيارات المهاجم مبابي هي سيارة تيجوان، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تأتي بمحرك بنزين سعة 2.0 لتر ينتج قوة 187 حصان و 320 نيوتن متر من عزم دوران 320 ، يتصل مع قير اوتوماتيك من 7 سرعات دبل كلتش DCT.

يبلغ سعرها الأولي حوالي 30 ألف دولار أمريكي ، بينما يصل سعر أحدث طراز منها، تيجوان آر حوالي 62 ألف دولار أمريكي.

 

 

كليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد Ferrari 488 Pista Mercedes-Benz V Class فوكس فاجن تيجوان

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