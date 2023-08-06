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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار الإكثار من تناول الماء

اضرار الإكثار من
اضرار الإكثار من تناول الماء

تناول الماء بكميات مناسبة وفي الكمية المناسبة يعتبر جزءًا أساسيًا من الحفاظ على صحة الجسم. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يكون هناك بعض الأضرار المحتملة عند الإكثار من تناول الماء.. إليك بعض الأمور التي يجب مراعاتها بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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 أضرار الإكثار من تناول الماء

نقص التوازن الكهربائي: تناول كميات كبيرة من الماء بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى نقص التوازن في مستويات الكهرباء في الجسم، هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الصوديوم في الدم (تسمى هيبوناتريميا)، مما يسبب أعراض مثل الغثيان والتقيؤ والصداع والتشنجات العضلية.

تخفيف تركيز الأملاح في الدم: تناول كميات كبيرة من الماء يمكن أن يؤدي إلى تخفيف تركيز الأملاح في الدم، بما في ذلك الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. قد يؤثر ذلك على وظيفة الخلايا والأعضاء في الجسم.

ضغط الدم المنخفض: تناول كميات كبيرة من الماء بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، خاصة إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم بشكل أساسي.

زيادة تحمل المثانة: تناول كميات كبيرة من الماء بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى زيادة تحمل المثانة والحاجة المتكررة للتبول.

ضغط زائد على الكلى: تناول كميات كبيرة من الماء قد يضع ضغطًا زائدًا على الكلى، وخاصة إذا كنت تعاني من مشاكل كلوية موجودة بالفعل.

من المهم أن تتبع توجيهات الجهات الصحية الموثوقة بشأن كمية الماء التي يجب عليك شربها يوميًا. إذا كنت تعاني من أي حالة صحية محددة أو تتناول أدوية معينة، فمن الأفضل استشارة الطبيب للحصول على توجيهات دقيقة بشأن احتياجاتك المائية الفردية.

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